Эрдоган и Османы: почему в Турции стал популярен султан Абдул-Хамид II Блистательная Порта стала очень выпукло проступать сквозь красный флаг Турции, живущей по заветам Ататюрка

Фото: Mustafa Kaya/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память османского султана-халифа Абдул-Хамида II, правившего в 1876–1909 годах, заявив, что четвертое турецкое буровое судно, которое отправится на освоение газовых запасов Черного моря, будет называться «Абдулхамид Хан». Столь большое внимание к личности одного из последних султанов Османской империи становится сейчас все более заметным в Турецкой Республике, хотя формально она по-прежнему следует кемалистским идеям Ататюрка. Почему в честь Абдул-Хамида, который раньше ассоциировался с закатом Блистательной Порты, сейчас называют те суда, находящиеся в центре внимания мировой прессы в связи с кризисом в газовой сфере?

Праведный султан

Фигура Абдул-Хамида в период господства кемализма стала почитаться не только консервативными идеологами Турции, но и многими её гражданами, которые сохранили приверженность исламским ценностям и верность османскому наследию. Для них Абдул-Хамид оставался праведным «Улу Хаканом» (Верховным султаном), а отношение к нему можно, например, сравнить со взглядами на императора Александра III в России, который почитался как «исконный русский царь».

Собственно, Александр III и Абдул-Хамид II, будучи современниками, действительно в чем-то похожи. Их критиковали современники за то, что они прервали в своих странах процесс проведения реформ, вновь обратившись к самодержавию и консерватизму. Но в народных преданиях и тот и другой смогли сохранить свои положительные черты, что также было подхвачено и поборниками консервативных ценностей, которые подняли этих монархов на свои знамена.

Например, в современной Турции идеализированная память об Абдул-Хамиде изображает его как последнего гордого исламского османского лидера, противостоящего Западу, использует его в качестве символа «восстановления» собственной цивилизации, где Турция опять превращается в великую державу, создающую историю. Абдул-Хамида часто прославляют как символического предшественника Эрдогана.

Акцент в восхвалениях делается на личные качества султана Абдул-Хамида — аскета и правоверного мусульманина. Отсюда распространенные в турецком обществе рассказы о его праведности и особых религиозных качествах.

В таких преданиях сложно отличить правду от вымысла, но тем не менее эти рассказы вошли в сюжеты популярного в Турции сериала об Абдул-Хамиде — «Пайитахт: Абдулхамид» (в русском переводе «Права на престол: Абдулхамид»), снятого в 2017–2021 годах. Он должен был популяризировать правление султана и представить его не только в качестве праведного мусульманина, но и искушенного политика. Зрители, вероятно, должны были сделать выводы, что нынешний глава Турции является таким же успешным его последователем.

Фото: kinopoisk.ru Кадр из сериала «Права на престол: Абдулхамид»

Неоднозначный правитель

В то же время, если обратиться к реалиям правления Абдул-Хамида II, не добавляя туда розовых тонов, то вряд ли можно его считать успешным, как и в целом царствование всех поздних Османов. Этот султан, наверное, смог замедлить падение в пропасть Османского государства, которое было неизбежным, но говорить о каких-то серьезных достижениях вряд ли возможно.

Правда, Абдул-Хамид сохранил боеспособную регулярную армию, создаваемую его предшественниками, и даже несколько улучшил ее возможности благодаря активному военному сотрудничеству с Германией. Он привлекал германских военных советников, в том числе и высокого ранга. Однако германское влияние предопределило и последующее вступление Стамбула в Первую мировую войну, что привело к гибели государства.

Османская армия в первые годы правления Абдул-Хамида II смогла нанести поражение объединенным силам сербов, черногорцев и боснийских повстанцев в 1875–1877 годах. Потом она достаточно успешно противостояла превосходящей во всех отношениях русской армии в период Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, хотя в итоге и проиграла.

Война Османов с Грецией в 1896–1897 годах также представлялась как большая победа Абдул-Хамида. Однако, несмотря на численное превосходство турецкой армии, греческая так и не была разгромлена, а лишь постепенно отступала под давлением османских сил к Фермопилам. Османская империя в этом противостоянии выглядела как однозначный фаворит, но не смогла воспользоваться своим убедительным превосходством, чтобы навязать более выгодные условия для мира, добившись решительной военной победы. Тем не менее она увеличила популярность Абдул-Хамида, хотя выводы по ее итогам были сделаны скорее неверные. Было очевидно, что те сложности, которые турки испытали в войне с одним соперником из числа второстепенных государств, каким была Греция, не давали повод к успокоению или празднованию победы, а лишь понуждали к новым преобразованиям. Но этого как раз сделано и не было. А после свержения Абдул-Хамида страну ждал разгром от коалиции балканских государств, в которой участвовала и Греция.

При этом, увлекшись сухопутными войсками, Абдул-Хамид оставил без финансирования флот, столь скрупулёзно создаваемый его предшественником султаном Абдул-Азизом. Это был флот, которым Османская империя могла бы гордится, если бы он пришел в полный упадок во времена правления Абдул-Хамида. Именно пренебрежение флотом, вероятно, и стоило Османам потери Ливии в 1912 году. А единственный османский броненосец «Абдул Кадир», строительство которого началось во времена правления Абдул-Хамида в 1892 году на отечественных верфях, так и не был достроен и не вступил в строй. В 1914 году он был разобран на металл прямо на стапеле.

Иные достижения Абдул-Хамида, как строительство Хиджазской и Багдадской железных дорог, были очень важны, но реализация этих проектов еще больше поставила Османское государство под контроль германского капитала и предрешила вступление Стамбула в Первую мировую войну на стороне Берлина.

Собственно, если говорить об аскетичности султана, то это, наверное, действительно было так, как и его склонность к экономии. Правда, после смещения султана младотурками в 1909 году оказалось, что он был обладателем весьма крупного состояния. И здесь остается вопрос, почему Абдул-Хамид значительные собственные средства оставлял на хранение у себя, а не вкладывал в строительство того же флота. Например, младотурки после свержение Абдул-Хамида на конфискованные у него средства смогли оплатить большую часть грандиозной судостроительной программы, которая включала в себя покупку в Британии двух новейших и практически готовых линкоров-дредноутов. Эти корабли могли обеспечить османам полное превосходство над русским Черноморским флотом. Однако их вводу в строй помешала начавшаяся Первая мировая война. Хотя турецкие офицеры уже прибыли в Британию, чтобы привести один из кораблей в Стамбул, британцы в связи с началом войны конфисковали оба корабля, включив их в состав собственного флота.

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Эрдоган между Абдул-ХамидомII и Махмудом II

Если западные наблюдатели, которые далеки от взглядов на Абдул-Хамида как на «праведного султана», сравнят его правление с президентством Эрдогана, то скорее всего, они лишний раз убедятся в «авторитарных амбициях» нынешнего турецкого лидера, который якобы хочет править, как Абдул-Хамид.

Тут можно провести аналогии между оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, который был сперва союзником Эрдогана, а теперь стал самым проклинаемым человеком в Турции, обвиняемым в причастности к организации попытки госпереворота летом 2016 года. У Абдул-Хамида был Мидхат-паша, который также способствовал приходу к власти султана, стал одним из авторов его реформ на первом этапе, а потом Абдул-Хамид его убил, обвинив в причастности к смерти своего дяди, султана Абдул-Азиза.

Напомним, что именно Абдул-Хамид в декабре 1876 под давлением Мидхата-паши, связанного с тайным обществом «Новых Османов», выступающих за ренессанс Блистательной Порты по европейскому образцу, ввёл конституцию, но вскоре распустил созванный на её основании парламент и восстановил самодержавный. В 1908 году младотурки совершили военный переворот и заставили Абдул-Хамида восстановить конституцию, однако уже в следующем, 1909 году султан, опираясь на своих консервативных сторонников, попытался организовать контрпереворот, но неудачно, после чего было отстранен от власти и низложен, а вместо него султаном стал Мехмет V.

Однако нынешний президент Турции может считаться более успешным политиком, чем султан Абдул-Хамид. При нем Турция находится скорее в расцвете, чем в упадке. Военные операции Анкары в Сирии, Ливии и Ираке можно также считать более успешными, чем военные кампании Абдул-Хамида. При том, что нынешний президент, в отличие от султана, выводит Турцию из-под влияния западного капитала, тогда как при Абдул-Хамиде она все больше становилась зависимой от него, хотя сам правитель этому и противился. При том, что, несмотря на гораздо меньший территориальный контроль, современная Турция способна играть гораздо более самостоятельную роль в международных делах, чем Османская империя в период своего упадка.

В целом же, наверное, если сравнивать сегодняшнего президента Турции и османских правителей, скорее всего, к нему будет ближе всего османский султан Махмуд II (1808–1839 годы), который мог справиться с доминированием янычар в османской политике, свергавших и назначавших султанов (как турецкие военные в послевоенные годы и вплоть до времен президентства Эрдогана) и инициировавшего иные реформы. В то же время опять же в сфере международной политики Эрдоган выглядит предпочтительней и не понес таких поражений, как Махмуд II от египетского паши и потерявший Грецию. Но при этом у Эрдогана и Махмуда есть еще одна общая черта — это их особые отношения с Россией. Именно правление Махмуда II, наверное, лучший период для османо-российских отношений, когда российский военный флот оказывал Османскому государству помощь в его борьбе с Египтом во время Босфорской экспедиции 1833 года, так и нынешнее президентство Эрдогана отмечено как один из лучших периодов российско-турецких отношений.

Не Абдул-Хамид, а просто Хамидие

Название судов и кораблей в честь правителей Османского государства далеко не всегда было в тренде не только в Турецкой Республике, но и в Блистательной Порте, если говорить о позднем периоде ее истории после младотурецкой революции. Тем более если речь шла о том, чтобы назвать судно именем султана эпохи Танзимата (периода реформ с середины XIX в).

Так, после младотурецкой революции в Османской империи два турецких крейсера, построенные в США и Великобритании, были переименованы. Крейсер «Абдул-Меджид», названный в честь султана правившего в 1839–1861 годах, стал просто «Меджидие», а «Абдул-Хамид» (это иная форма имени султана Абдульхамид Хана), был переименован в «Хамидие». Даже наиболее известный османский линейный крейсер «Султан Селим Явуз», чье название относилось к более раннему правителю Османской державы, стал после провозглашения Турецкой Республики просто «Явузом».

Тем не менее традиция называть корабли в честь османских султанов постепенно возвращалась, но касалась она прежде всего тех деятелей, чье правление не подверглось исторической ревизии. Но и в этом случае корабли назывались сокращенными, а не полными именами монархов. Так, турецкие ракетные фрегаты 80-х годов назывались «Явуз» (в честь султана Селима), «Фатих» (в честь султана Мехмеда II, взявшего Константинополь) и «Йылдырым» (в честь султана Баязида I).

Однако при президенте Эрдогане прославление османского прошлого становится частью информационной политики государства. А султан Абдул-Хамид II — одна из наиболее популярных фигур в рамках этого нарратива, несмотря на всю неоднозначность личности самого правителя и его правления.