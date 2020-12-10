Личные интересы: зачем Турция возвращает своего посла в Тель-Авив

Турецкое руководство намерено вернуть посла в Израиль в рамках усилий по нормализации отношений с еврейским государством. По крайней мере о кандидатуре на пост главы дипмиссии сообщает со ссылкой на свои источники издание Al-Monitor. Такие шаги предпринимаются не только на фоне смены президентской администрации в Вашингтоне, но и из-за желания укрепить экономические связи: Анкара рассчитывает создать энергетический блок в Средиземноморье.

Новым турецким послом в Израиле может стать 40-летний Уфук Улуташ, который возглавляет Центр стратегических исследований при Министерстве иностранных дел Турции. Он не является карьерным дипломатом: в МИД Улуташ пришёл из исследовательской среды. Его специализация — Иран: в прошлом он работал в проправительственном аналитическом центре SETA. Выдвижение Улуташа на дипломатическую должность совпало с процессом ротации турецких послов, однако его имя не фигурировало в обновлённом недавно списке глав турецких дипмиссий. Не исключено, что предложение стать послом пока что остаётся неофициальным. В Al-Monitor отмечают, что отправка Улуташа на службу в Израиль — это первый случай, когда турецкая сторона посылает в столь непростую в плане двусторонних отношений страну непрофессионального дипломата, в то время как на это место традиционно назначались лучшие представители дипкорпуса. В связи с этим остаются вопросы, как будет выстраиваться работа потенциального посла.

Дипломатические связи между Израилем и Турцией оставались на пониженном уровне на протяжении последних нескольких лет. В 2018 году на фоне эскалации насилия в секторе Газа турецкое руководство приняло решение о временной высылке главы дипмиссии Израиля и генерального консула. То же самое сделали израильтяне. Однако сейчас Анкара вернулась к идее нормализации отношений. Недавно глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Хакан Фидан участвовал в секретных переговорах с израильскими коллегами с целью разрядить обстановку. На неофициальном уровне сообщалось, что в переговорном процессе видны признаки сдвига. Соответствующий процесс Турция запустила и с Саудовской Аравией — своим региональным противником. Правда, об успехе этих усилий судить пока сложно. Считается, что к таким шагам Анкару подталкивает приход к власти в США нелояльной президенту Реджепу Тайипу Эрдогану администрации Джо Байдена.

Biden Transition via CNP/Global Look Press

Есть версия и об экономической подоплёке дипломатических инициатив Турции. Неслучайно на этой неделе бывший командующий Военно-морскими силами (ВМС) республики контр-адмирал Джихат Яйджы представил план потенциального энергетического сотрудничества между Турцией и Израилем. Его статья появилась в научном журнале Turkeyscope, который выходит под эгидой Центра исследований Ближнего Востока и Африки имени Даяна Моше при Тель-Авивском университете. Отставной контр-адмирал, которого считают выразителем точки зрения Эрдогана, указал на необходимость разграничения исключительных экономических зон (ИЭЗ) между двумя средиземноморскими державами за счёт кипрских вод. Инициатива предполагает передачу в руки Израиля наиболее важных, но спорных с точки зрения принадлежности морских блоков, а также отказ еврейского государства от Восточносредиземноморского газопровода (EastMed) — в пользу сотрудничества с Турцией и, очевидно, присоединения к её газовой инфраструктуре.

То, вернёт ли Израиль своего посла в Турцию, будет определять его готовность к нормализации отношений, однако эксперты полагают, что еврейское государство вряд ли захочет жертвовать своими связями с Абу-Даби. Эмираты по-прежнему рассматривают Турцию в качестве одного из опаснейших региональных соперников и вряд ли будут удовлетворены такими шагами израильтян.