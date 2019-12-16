https://static.news.ru/photo/2b433394-200e-11ea-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Гражданская война в Ливии может выйти на новый уровень. Фактически в стране сейчас двоевластие. Столицу Триполи контролирует сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС), а на востоке, в Тобруке, действует избранный народом парламент, на чьей стороне выступает Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.

По последним данным, войска Хафтара готовятся к решающему штурму Триполи, а Турция готова направить свои войска на помощь ПНС. Также стало известно, что на днях Анкара подписала с Триполи соглашение о военном сотрудничестве, что позволяет ливийским властям запрашивать помощь со стороны турецких войск, пишет «МК-Барнаул».

Теперь же Анкара готова устроить военную интервенцию с тем, чтобы не допустить падения Триполи под ударами войск Хафтара. По словам турецкого президента Эрдогана, его страна может отправить войска в Ливию, если поступит соответствующая просьба от ПНС.

Пока свет в конце туннеля в виде конструктивного завершения противоборства политическими средствами не виден. И происходит то, что происходит, — идёт вторая волна гражданской войны в Ливии. Часть международного сообщества характеризует ситуацию как патовую — и это плохая ситуация, — отметил заведующий Центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога Института Африки РАН Александр Ткаченко.

Недавняя бомбардировка аэропорта прибрежного города Мисрата ВВС Халифы Хафтара, который пользуется поддержкой ОАЭ и Египта, наблюдатели расценили как сигнал, предупреждающий Турцию не посылать войска триполийскому правительству.