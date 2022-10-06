Энергоэксперт заявил, что США могут ввести потолок цен на саудовскую нефть Энергоэксперт Митрахович: США могут ввести потолок цен на саудовскую нефть

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США могут очень скоро применить потолок цен на нефть из Саудовской Аравии, чтобы не допустить сокращения ее производства и роста цен, заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, причиной этого может стать то, что Эр-Рияд не стремится к снижению цен на нефть и, несмотря на все уговоры США, не хочет увеличивать объемы ее добычи, что необходимо Вашингтону для давления на Россию. Специалист отметил, что в данном смысле Саудовская Аравия на одной стороне с Москвой, которой высокие цены на нефть также выгодны.

Уже с октября началось сокращение добычи, которое продолжается до сих пор. <...> Эр-Рияд это делает, потому что хочет, чтобы цена росла, а не падала. Демократическая партия США же пытается играть на понижение, ограничивая приток денег на рынок нефтяных фьючерсов. <...> Все истории с санкциями против России показывают, что в Белом доме могут очень скоро применить потолок цен и против Эр-Рияда, — заявил эксперт.

В американских СМИ возможное введение потолка цен на нефть в отношении Саудовской Аравии оценили как «полную катастрофу», а сам шаг назвали «враждебным актом». Сообщалось, что рост цен на нефть может стать «политическим риском» для действующего правительства в Вашингтоне.

На встрече министров стран ОПЕК+ в Вене было одобрено сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки, в связи с этим стоимость топлива марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель впервые с 21 сентября. До этого в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена пыталась отговорить участников ОПЕК+ от принятия решения по снижению объемов производства сырой нефти.