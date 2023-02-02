Энергоэксперт объяснил готовность Эр-Рияда отойти от долларовой системы Энергоэксперт Митрахович: арабы готовы от долларовой системы из-за антироссийских санкций

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Причиной готовности Саудовской Аравии рассчитываться за нефть и газ в отличных от доллара США валютах могли стать санкции, введенные Западом в отношении России, считает энергоэксперт Станислав Митрахович. По его словам, в 2022 году арабы поняли, что Штаты могут ограничить долларовые транзакции по политическим мотивам. В беседе с «Царьградом» он уточнил, что Эр-Рияд опасается оказаться в «черном списке» США и потому планирует отход от долларовой системы.

В 2022 году все увидели, что долларовые транзакции можно элементарно ограничить в том случае, если Вашингтону по политическим мотивам перестанет нравиться та или иная страна. Где гарантии, что завтра Эр-Рияд или любое другое государство не окажется в чёрном списке тех, кого надо заблокировать? — заявилМитрахович.

Энергоэксперт подчеркнул, что Запад задействовал против России целый арсенал инструментов давления. Он отметил, что заморозка золотовалютных резервов России и введение потолка цен на российскую нефть в итоге подорвали доверие к долларовой системе у мирового сообщества.

Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан до этого заявил, что страна открыта к обсуждению расчетов по торговле нефтью и газом в валютах, отличных от доллара США. Королевство готово рассмотреть возможность торговых операций с расчетами в евро и саудовских риалах.

Энергоэксперт Игорь Юшков ранее заявил, что полная отмена нефтедоллара является мифом. Он пояснил, что страны сейчас стремятся диверсифицировать финансы, чтобы сократить риски от использования доллара США, но цена нефти все равно определяется на бирже именно в американской валюте. Специалист подчеркнул, что со временем в мире будет появляться все большее число валют для расчетов, бирж и параллельных систем ценообразования, но этот процесс займет годы, а может быть, и десятилетия.