Эмир Кувейта распустил парламент

Фото: Asad/XinHua/Global Look Press

Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

Эмир Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выпустил указ о роспуске избранного в начале апреля парламента и приостановке действия некоторых положений конституции, передает РИА Новости. Этим указом ряд полномочий парламента переходит к эмиру и правительству.

Решение о роспуске парламента последовало из-за продолжающегося конфликта между депутатами и членами правительства. В своей речи после роспуска парламента кувейтский монарх подчеркнул, что «не позволит использовать демократию для разрушения страны».

Исходя из высших интересов государства, приказываем следующее: во-первых, распустить парламент, во-вторых, приостановить действие ряда статей конституции на срок не более четырех лет, — зачитал он в эфире кувейтского телевидения.

Выборы в парламент Кувейта состоялись в апреле, они стали первыми в период правления действующего эмира, который вступил на престол в декабре 2023 года после смерти своего старшего брата шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Прошлый состав парламента шейх Машааль распустил 15 февраля по причине «нарушения конституционных принципов» и «использования оскорбительных и неуместных выражений».

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