Соглашение о сотрудничестве между Россией и Турцией на территории Сирии привело к стабилизации ситуации в Идлибе. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Нельзя сказать, что она полностью стабилизировалась, но острота её всё-таки несколько спала, — отметил эксперт.
Он отметил, что в Идлибе до сих пор встречаются частные случаи нарушения режима прекращения огня. Однако широкомасштабных военных действий не происходит.
Урегулирование ситуации в Идлибе — это выполнение этих обязательств Турцией. Это разделение умеренной и радикальной оппозиции, разоружение радикальной оппозиции, вывод этих группировок из Идлиба, оставление тяжёлого вооружения. Но этого не происходит, — заявил Долгов.
По словам эксперта, турецкая армия целенаправленно поддерживает антиправительственные группировки, в том числе радикальные.
Как ранее писал NEWS.ru, военнослужащие из Турции перенесли систему противовоздушной обороны (ПВО) в северо-западную Сирию. Они развернули её на территории мухафазы Идлиб.
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