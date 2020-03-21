https://static.news.ru/photo/c7c261ea-6c4e-11ea-bea4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соглашение о сотрудничестве между Россией и Турцией на территории Сирии привело к стабилизации ситуации в Идлибе. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Нельзя сказать, что она полностью стабилизировалась, но острота её всё-таки несколько спала, — отметил эксперт.

Он отметил, что в Идлибе до сих пор встречаются частные случаи нарушения режима прекращения огня. Однако широкомасштабных военных действий не происходит.

Урегулирование ситуации в Идлибе — это выполнение этих обязательств Турцией. Это разделение умеренной и радикальной оппозиции, разоружение радикальной оппозиции, вывод этих группировок из Идлиба, оставление тяжёлого вооружения. Но этого не происходит, — заявил Долгов.

По словам эксперта, турецкая армия целенаправленно поддерживает антиправительственные группировки, в том числе радикальные.

Как ранее писал NEWS.ru, военнослужащие из Турции перенесли систему противовоздушной обороны (ПВО) в северо-западную Сирию. Они развернули её на территории мухафазы Идлиб.