Эксперт: владелец Rhosus не понесёт ответственности за взрыв в Бейруте

https://static.news.ru/photo/e6abc73e-d7b2-11ea-b613-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Владелец судна Rhosus, груз с которого мог взорваться в порту Бейрута, не понесёт ответственности за случившееся. Такое мнение выразил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Судно было задержано портовыми властями, то есть перешло в собственность порта, и вся ответственность за его содержание уже ложится на порт. В этом случае порт должен был предпринять меры и, зная, что груз опасный, организовать надлежащее хранение, — сказал Суханов РИА Новости.

По его словам, теперь за трагедию ни владелец судна, ни его экипаж ответственности не несут.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного Креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек.

Инцидент произошёл вечером 4 августа в районе бейрутского морского порта. Взрыв оказался таким мощным, что его взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Их почувствовали даже на Кипре. В самой столице Ливана разрушены и повреждены дома в радиусе десятка километров, а под их завалами до сих пор находятся люди, точное число которых пока не может назвать никто. Больницы не справляются с нагрузкой. 5 августа в стране объявлен траур.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она, как предполагается, была конфискована в 2014 году с судна «Росус», которое принадлежало российскому предпринимателю Игорю Гречушкину. Детонация могла произойти во время сварочных работ. Ливанское правительство пообещало, что причины катастрофы будут установлены за пять дней, а многие сотрудники порта уже отправлены под домашний арест до конца следствия.

Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест, а возможной причиной следователи считают халатность. При этом от международного расследования ливанские власти отказались.

Ранее МЧС России сообщило об успешной посадке двух самолётов с гуманитарной помощью в Бейруте. Приземление произошло между 20:00 и 22:00 вечера 5 августа по московскому времени. Самолёты доставили оперативную группу и специалистов из отряда «Центроспас» для ликвидации последствий взрыва. Российская сторона намерена направить пять бортов в рамках помощи Ливану, писал NEWS.ru.