https://static.news.ru/photo/c44f03f8-5aea-11ea-b608-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Турция не получит от США реальной помощи в случае военного конфликта с Россией. Такого мнения придерживается глава Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.

Комментируя призыв постпреда США при ООН Келли Крафт к России «немедленно посадить боевые самолёты» в Сирии, он пояснил, что таким образом Вашингтон лишь имитирует поддержку Анкары.

Подобные заявления призваны побудить турецкие власти к более решительным действиям, направленным на развязывание войны с Россией в САР. Но в случае начала боевых действий Вашингтон помогать Анкаре не станет, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что военного противостояния между РФ и Турцией не будет. По его мнению, Москва и Анкара сумеют договориться, несмотря на обострение ситуации в САР.