Турция не получит от США реальной помощи в случае военного конфликта с Россией. Такого мнения придерживается глава Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Комментируя призыв постпреда США при ООН Келли Крафт к России «немедленно посадить боевые самолёты» в Сирии, он пояснил, что таким образом Вашингтон лишь имитирует поддержку Анкары.
Подобные заявления призваны побудить турецкие власти к более решительным действиям, направленным на развязывание войны с Россией в САР. Но в случае начала боевых действий Вашингтон помогать Анкаре не станет,
Как ранее писал NEWS.ru, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что военного противостояния между РФ и Турцией не будет. По его мнению, Москва и Анкара сумеют договориться, несмотря на обострение ситуации в САР.
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