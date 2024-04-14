Эксперт указал на попытку Нетаньяху втянуть США в конфликт с Ираном Эксперт Кошкин: Нетаньяху попытается втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Беньямин Нетаньяху

США теряют контроль над ситуацией на Ближнем Востоке, выразил мнение в беседе с ТАСС заведующий кафедры политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его оценкам, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, потерпев неудачу против ХАМАС, специально нанес удар по дипмиссии Ирана в Сирии, чтобы втянуть США в вооруженный конфликт с Тегераном.

Нетаньяху понимает, что за время операции в Газе даже при колоссальных жертвах не удалось добиться практически ничего, ведь задача уничтожить ХАМАС не выполнена. И в сложившейся ситуации удар по дипмиссии Ирана в Сирии был приемом, который задумал Нетаньяху, чтобы спасти себя и текущее положение, втянув Соединенные Штаты в эти разборки. Все это просчитали, — отметил он.

Кошкин выразил уверенность, что после атаки Ирана Израиль спровоцирует США «вступить в ближневосточный конфликт». По его мнению, целью Нетаньяху является расширение сферы противостояния в виде прямого столкновения.

Министр обороны израильского государства Йоав Галант ранее заявил, что Израиль с помощью США и других союзников смог отразить основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена. По его словам, местным жителям следует сохранять повышенную бдительность.