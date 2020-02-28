Турецкие власти могут закрыть проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземном море для российских военных кораблей из-за обострения ситуации в Идлибе.
Об этом «Интерфаксу»
Согласно конвенции Монтрё от 1936 года Турция обязалась соблюдать принципы международного морского права. По договору торговые суда всех стран могут свободно проходить через проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время. При этом черноморские государства могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Однако в случае участия Турции в войне она имеет право запретить их проход.
Ранее советник Эрдогана Месут Хакки заявил, что Турция готова отомстить России и объявить ей войну. Политик отметил, что в России проживает порядка 25 млн мусульман и они разорвут страну изнутри.
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