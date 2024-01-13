Эксперт рассказал, как повлияют на Украину события в Йемене Коротченко: США не откажутся от Украины из-за событий в Израиле и Йемене

Фото: president.gov.ua

Авиаудары США по Йемену не свидетельствуют о том, что Вашингтон уделит все свое внимание Ближнему Востоку, окончательно отказавшись от поддержки Украины, заявил РИА Новости военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, военная поддержка Киева останется для США приоритетной.

Агрессия против Йемена не заставит США отказаться от поддержки Украины. Для Вашингтона, как и для Лондона, поддержка Киева остается приоритетом номер один, поскольку Украина — это наконечник копья, нацеленный в сердце России, — отметил Коротченко.

По словам аналитика, новые пакеты помощи для Украины будут согласованы, причем Великобритания приступит к этому немедленно, а США поддержат после достижения двустороннего согласия. Коротченко подчеркнул, что авиаудары по Йемену направлены на демонстрацию силы в отношении Ирана, поддержку Израиля и обеспечение экономических преференций в регионе и никак не связаны с украинским вопросом.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия будет рассматривать взлеты истребителей F-16 с военных баз в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран — членов НАТО в конфликте на Украине. Дипломат подчеркивал, что эти действия вынудят Россию на ответные меры.