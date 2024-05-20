Эксперт раскрыл, на какие вопросы ответит расследование катастрофы в Иране Эксперт Леонков: расследование покажет, был ли исправен вертолет Раиси

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Результаты официального расследования точно скажут, что было причиной крушения вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, сказал NEWS.ru военный эксперт, авиационный инженер Алексей Леонков. Он призвал не делать поспешных выводов и дождаться заключения специалистов.

Нужно проводить техническую экспертизу того, что осталось от Bell-212. Был ли готов борт к полету? Все ли на нем было исправно? Необходимо поднять все технические паспорта, как он проходил обслуживание, эксплуатацию, были ли вовремя заменены агрегаты, узлы вертолета. Не обледенело ли судно, что показал черный ящик и так далее, — перечислил Леонков.

Другим направлением расследования будет проверка готовности экипажа к роковому рейсу, добавил эксперт.

Кто и как готовил летчиков? Насколько пилоты были квалифицированы? Ведь они в данном случае пилотировали в горных условиях и в сложных метеоусловиях, — задался он вопросами.

Ранее в Иране сообщили, что причиной авиакатастрофы, в результате которой погиб Раиси, стала техническая неисправность вертолета. Верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур по погибшему президенту. Помимо него в результате трагедии не стало министра иностранных дел республики Хосейна Амира Абдоллахияна, губернатора провинции Восточный Азербайджан Малека Рахмати, пятничного имама Тебриза Мохаммад Али Але Хашема, а также членов экипажа и охраны.