Эксперт объяснил, как Израиль будет выманивать ХАМАС из подземных тоннелей Баранец: ЦАХАЛ применит газ для выманивания ХАМАС из подземных тоннелей в Газе

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Армия обороны Израиля может применить газ, чтобы выманить бойцов палестинского движения ХАМАС из подземных тоннелей в секторе Газа, предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец. Он также допустил, что в конфликт вмешается вооруженное крыло ливанской шиитской партии «Хезболла».

Первое, ЦАХАЛ уже говорит, что в подземные тоннели будет запускать газ. Второе, вы знаете, что существует, вовсю обсуждается вопрос о закачке вод Средиземного моря в эти подземные формирования. Двумя этими способами ЦАХАЛ собирается выкурить ХАМАС из тоннелей. Как им это удастся — непонятно. Очень высока вероятность вмешательства в конфликт «Хезболлы». Это матерые бойцы, у них очень серьезный боевой опыт, их много, — отметил собеседник.

Баранец добавил, что «Хезболла» по боевому опыту превосходит ЦАХАЛ, особенно мобилизованных. Если «Хезболла» полноценно вмешается, то картина резко изменится, резюмировал он.

Ранее военно-информационная служба «Хезболлы» сообщила, что движение ведет ожесточенные бои с израильскими военными. Местом столкновений назван север палестинской территории. До этого «Хезболла» заявляла о проведении операции против ЦАХАЛ на границе с Ливаном. Тогда ей удалось поразить пять военных позиций противника. Также был нанесен урон командно-наблюдательному пункту в Садехе и армейским казармам в Зераите и Мискаваме.