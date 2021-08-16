Эксперт назвал причину быстрого захвата Афганистана талибами

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) удачно подстроились под новые обстоятельства, благодаря чему им удалось всего за пару месяцев захватить большую часть страны. Такое мнение изданию Lenta.ru высказал старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По мнению эксперта, быстрый захват власти талибами в Афганистане можно объяснить сменой их тактики. В частности, «Талибан» перестал бояться брать крупные города, хотя раньше избегал этого. Также боевикам удалось накопить достаточно ресурсов для захвата территорий. Кроме того, они воспользовались тем, что после вывода войск США и НАТО официальный Кабул оказался в сложной психологической и политической ситуации, когда власти поняли, что самостоятельно не смогут сдерживать их наступление.

Ранее официальный представитель движения «Талибан» Мохаммад Наим заявил об окончании боевых действий в Афганистане. Он подчеркнул, что организация достигла всех своих целей в стране. Наим от имени руководства движения гарантировал безопасность иностранных граждан и дипломатических представительств на территории страны. Также говорится о гарантиях для любого афганского политика в том случае, если тот готов пойти на переговоры с талибами.