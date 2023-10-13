Экс-премьера Израиля Беннета возмутил вопрос о судьбе детей в Газе

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Экс-премьера Израиля Нафтали Беннета возмутил вопрос ведущего телеканала Sky News о судьбе палестинских детей, оставшихся в инкубаторах после отключения света в секторе Газа. В результате между мужчинами произошел словесный конфликт.

А что же будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа? — спросил ведущий.

Беннет удивился такому вопросу и заявил, что Израиль не наносит удары по мирным жителям.

Если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством — пожалуйста, но я не буду подавать воду и электричество моему врагу, — сказал политик.

В результате между участниками эфира произошла словесная перепалка. В ходе препирательств политик сказал «позор вам» в адрес ведущего.

Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны ХАМАС в субботу, 7 октября. Радикалам удалось занять несколько населенных пунктов рядом с сектором Газа. Правительство Израиля 8 октября одобрило введение «пункта 40» основного закона, который подразумевает переход в состояние войны.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вооруженным силам страны был отдан приказ о полной блокаде сектора Газа. В связи с этим в регион прекратят поставлять электричество, газ, а также продовольствие.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац обещал сохранить энергетическую и гуманитарную блокаду Газы до тех пор, пока похищенные представителями ХАМАС израильтяне не будут освобождены.

Ранее также сообщалось, что бывшего главу правительства Израиля зачислили в мобилизационный резерв. Нафтали Беннетта мобилизовали на фоне того, как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) развернула операцию в секторе Газа.