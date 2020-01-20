Источники в иракском правительстве сообщили, что бывший министр коммуникаций Ирака Мухаммед Тауфик Алауи не согласился выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра.
Ранее сообщалось, что кандидатура Алауи была согласована и президент Барам Салех собирался официально назвать имя нового премьера 20 января,
Как писал NEWS.ru ранее, в центре Багдада продолжаются беспорядки. 20 января их жертвами стали по меньшей мере ещё два человека, 60 пострадали. Силовики пытались освободить транспортные магистрали, которые были заблокированы демонстрантами.
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