https://static.news.ru/photo/09152ef0-3bd7-11ea-9579-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/HeshmatAlavi

Источники в иракском правительстве сообщили, что бывший министр коммуникаций Ирака Мухаммед Тауфик Алауи не согласился выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра.

Ранее сообщалось, что кандидатура Алауи была согласована и президент Барам Салех собирался официально назвать имя нового премьера 20 января, передаёт Al Arabiya. Источники других иракских СМИ сообщают также, что Алауи вылетел из Бейрута в Багдад, где должен был встретиться с Салехом, информирует ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, в центре Багдада продолжаются беспорядки. 20 января их жертвами стали по меньшей мере ещё два человека, 60 пострадали. Силовики пытались освободить транспортные магистрали, которые были заблокированы демонстрантами.