Экономист оценил риск девальвации турецкой лиры Экономист Эрчин усомнился в вероятности девальвации турецкой лиры

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Правительство Турции постарается не допустить девальвации лиры, так как текущая программа властей основана на дезинфляции валюты, заявил экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин в комментарии РИА Новости. По его словам, предсказывать дальнейшие изменения в стоимости турецкой валюты по отношению к доллару сложно, однако ожидается, что ее курс стабилизируется в течение 2024 года.

Отмечается, что ранее турецкая лира обновила исторический минимум к доллару. Курс национальной валюты вырос до 30 лир за доллар. По мнению некоторых аналитиков, к последнему кварталу 2024 года курс лиры может достигнуть отметки в 37 лир за доллар, что создает угрозу девальвации. Однако Эрчин считает, что правительство Турции не допустит этого.

Я могу сказать, что экономическое руководство вряд ли допустит девальвацию в процессе дезинфляции. Конечно, с моей стороны было бы не очень корректно указывать уровень валютной цены, — заявил эксперт.

Как сообщалось ранее, частный бизнес в Турции начал испытывать давление со стороны стран Запада в вопросе антироссийских санкций. Предприниматели жалуются, что им угрожают ухудшением работы системы SWIFT. В то же время специалисты турецкого банковского сектора отмечают, что у них нет доказательств, подтверждающих причастность Турции к обходу санкций Россией.