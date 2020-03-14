Российское руководство подозревают в намерении вложиться в Центральный банк (ЦБ) Ливана. Источники арабской прессы утверждают, что это не единственная опция, которая находится «на столе» у Москвы, чтобы укрепить своё влияние в республике. В Бейруте уже работает новое правительство, задачей которого является восстановление оказавшейся на краю пропасти экономики. Оно вряд ли откажется от какой бы то ни было финансовой помощи.

О том, что российская сторона собирается поддержать новое правительство Ливана финансово, изданию Araby Post сообщили источники, близкие к Прогрессивно-социалистической партии республики. По их словам, Москва рассчитает вложиться в ЦБ Ливана. Однако у неё в запасе есть ещё несколько вариантов поддержки, о которых пока неизвестно. Арабская пресса обращает внимание на встречу лидера Прогрессивно-социалистической партии Ливана Валида Джумблата с российскими дипломатами в Бейруте, в ходе которой стороны рассмотрели ряд идей по поддержке разрушенной ливанской экономики. Сейчас Джумблат готовится к рабочему визиту в Москву.

В более ранних сообщениях ливанской прессы была информация, что соответствующие темы дипломаты из РФ предположительно обсуждали с новым премьер-министром Ливана Хасаном Диабом. Так, речь якобы шла о возможности предоставления российской стороной льготного кредита для Ливана на срок до 30 лет и на сумму от 600 млн до одного миллиарда долларов. Однако арабские наблюдатели полагают, что у Москвы могли быть и другие условия, которые касаются вопросов вовлечённости в ливанскую экономику. Они отмечают, что неизвестно, какие цели преследует Москва. Есть также данные, что этим вопросом обеспокоен сам Джумблат, чья партия выстроила тесные отношения с Россией. Как говорят люди из его окружения, политик полагает, что российский интерес к Ливану не является абсолютно невинным.

Традиционно российскими «воротами» в Ливан считаются околосирийские и христианские круги. Так, Коалиция 8 марта, как предполагают эксперты, имеет большой потенциал для российского влияния, особенно если брать националистически настроенных политиков.

Свою роль в этой ситуации сыграла решительность американского руководства в борьбе с иранским влиянием и, в частности, с военно-политической организацией «Хезболла». Вместо того, чтобы попытаться вовлечь ливанский истеблишмент в свою сферу влияния, Запад фактически оттолкнул его, что, естественно, дало повод говорить о возникновении политического вакуума и рисках «прогиба» Бейрута под Москву.

Первое заседание нового правительства во главе с Хасаном Диабом прошло в президентском дворце Баабда в конце января. Кабмин, который опирается на поддержку парламентского большинства, включает в себя 20 министров-технократов, которые представляют христианские и мусульманские общины. Сам Диаб в своем официальном заявлении отметил, что созданное правительство «отвечает чаяниям протестующих народных масс».

К власти пришла команда спасателей-профессионалов, которая будет действовать быстро и эффективно, но без суеты, — говорил премьер. — В новый кабинет вошли технократы, никогда не занимавшие министерских постов и депутатских кресел. Все они объединены идеей помочь своей стране, и у них нет политических амбиций.

Впрочем, ливанцы испытывают скепсис по поводу того, что новый кабинет министров способен предпринять какие-то эффективные меры. Поэтому без внешних кредитов, действительно, дело может не обойтись. Стабилизация экономической ситуации в Ливане имеет для России большое значение по одной очень важной причине — от неё зависит курс сирийского фунта. Обесценивание этих денег усугубилось после кризиса ликвидности в Бейруте, который долгое время служил каналом валютного обмена. По некоторым данным, примерно 80% обеспеченных граждан Сирии держали свои сбережения в ливанских банках. Если кризис на родине «Хезболлы» сбавит темпы, вероятно, сирийскому правительству станет немного легче.