Эхо спецоперации: север Европы ищет в Турции военную опору

Турция заявила о возросшем значении сотрудничества с Финляндией в оборонной сфере. Тезис прозвучал в телефонном разговоре президента Реджепа Тайипа Эрдогана с коллегой Саули Ниинистё. Несколько лет назад отношения между двумя странами были ослаблены из-за инициированной Анкарой военной операции в северо-восточных районах Сирии, которая встретила осуждение европейских столиц. Теперь же ситуация изменилась, особенно в свете готовности Финляндии рассмотреть вопрос о членстве в НАТО. Возможно, что перекалибровка позиции Хельсинки повлияет и на интерес финнов к продукции турецкого оборонпрома.

Эрдоган в телефонном разговоре с Ниинистё заявил , что его страна ожидает устранения препятствий, мешающих военно-техническому сотрудничеству (ВТС) двух государств, особенно «в то время, когда значение взаимодействия в сфере оборонной промышленности возросло». Не исключено, что турецкий лидер имел в виду украинский кризис, который также находился в повестке переговоров. Интересно, что после беседы финский президент проинформировал о положительных результатах и обратил внимание на то, что «Турция поддерживает цели Финляндии». В обстоятельствах, когда Хельсинки активно обсуждает вариант со вступлением в НАТО, одобрение со стороны Эрдогана, вероятно, получила идея расширения Альянса на север.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Интенсификация двусторонних контактов знаменует поворот в отношениях, значительно ослабленных наступательной кампанией Турции в северо-восточных районах Сирии в 2019 году. Операция, получившая название «Источник мира», вызвала осуждение западных стран в связи с тем, что её мишенью стали курдские формирования, долгое время представлявшие собой опору в борьбе международной коалиции против «Исламского государства» (запрещено в России) на территории Сирии. После этого финская сторона объявила, что отказывается выдавать новые лицензии на экспорт оружия в Турцию, указав на то, что действия Анкары «осложняют и без того острый кризис в регионе» и могут привести к тяжёлым последствиям в гуманитарной сфере.

Расширение на север

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat спустя месяц после начала российской специальной операции на Украине провела собственный опрос по поводу того, поддерживает ли местное население идею присоединения к Североатлантическому альянсу. Результаты оказались впечатляющими. Примерно 61% финнов выразили одобрение инициативе, в то время как против выступили только 16% респондентов. Это сильно контрастирует с тем, как местное население относилось к отказу от блокового нейтралитета и на фоне конфликта в Грузии, и на фоне присоединения Крыма. Как отмечает Financial Times, все эти годы процент тех, кто хотел присоединения к НАТО, внутри Финляндии колебался только в районе 20.

Двухсотместный парламент страны демонстрирует поддержку идее, но пока не столь уверенную, чтобы с определённостью можно было говорить о решённом деле. В ближайшее время законодательный орган станет ареной дебатов по поводу необходимости движения в сторону Североатлантического альянса, с которым страна до настоящего момента сотрудничала в рамках привилегированного статуса. Но эти дебаты могут затянуться на недели. Один из советников парламента Анри Ванханен считает, что у финнов сейчас три сценария: отказаться от определённых действий, развивать двусторонние связи с Америкой и Швецией или сделать шаг в сторону отказа от нейтралитета. По его словам, с каждым днём более очевидным становится последний.

Перекройка рынка

Факт, что в условиях перебалансировки в сфере безопасности у стран Восточной Европы растёт интерес к турецкому оборонпрому, продемонстрировал и недавний двухдневный визит в Анкару командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема. В турецкой столице у него состоялся обстоятельный обмен мнениями с главой Генштаба Турции Яшаром Гюлером. По итогам поездки Херем пояснил , что обе страны демонстрируют взаимопонимание в военной сфере и что Эстония «очень заинтересована» в контактах с представителями местной оборонной промышленности. Также было отмечено, что странам необходимо усилить каналы связи по линии разведки.

Основной боевой танк M60A3 Сабра Anas Alkharboutli/Xinhua/Global Look Press

И Эстония, и Турция находятся на восточной границе НАТО. Мы на севере, а вы на юге. Вот почему нам нужно обмениваться информацией, — заявил эстонский военный турецкой прессе.

На фоне украинских событий эксперты допускают, что ситуация коренным образом изменит рынок оружейного импорта, в том числе на севере Европы. Так, по оценкам представителей консалтинговой компании Frost & Sullivan, Норвегия и Швеция, которые некоторое время назад сократили сотрудничество по совместным закупкам, могли бы снова объединиться для этих целей, улучшив и координацию, и совместимость боевой техники.

Масштабные конфликты нередко приводят к необратимым изменениям в уравнении спроса и предложения на военную технику и связанные с этим решения. Сейчас, как полагают специалисты, настало время таких перемен, которые повысят интерес к нетрадиционным поставщикам, в том числе из таких регионов, как Ближний Восток.