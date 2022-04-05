Эхо спецоперации: север Европы ищет в Турции военную опору

Турция заявила о возросшем значении сотрудничества с Финляндией в оборонной сфере. Тезис прозвучал в телефонном разговоре президента Реджепа Тайипа Эрдогана с коллегой Саули Ниинистё. Несколько лет назад отношения между двумя странами были ослаблены из-за инициированной Анкарой военной операции в северо-восточных районах Сирии, которая встретила осуждение европейских столиц. Теперь же ситуация изменилась, особенно в свете готовности Финляндии рассмотреть вопрос о членстве в НАТО. Возможно, что перекалибровка позиции Хельсинки повлияет и на интерес финнов к продукции турецкого оборонпрома.
Эрдоган в телефонном разговоре с Ниинистё
Интенсификация двусторонних контактов знаменует поворот в отношениях, значительно ослабленных наступательной кампанией Турции в северо-восточных районах Сирии в 2019 году. Операция, получившая название «Источник мира», вызвала осуждение западных стран в связи с тем, что её мишенью стали курдские формирования, долгое время представлявшие собой опору в борьбе международной коалиции против «Исламского государства» (запрещено в России) на территории Сирии. После этого финская сторона объявила, что отказывается выдавать новые лицензии на экспорт оружия в Турцию, указав на то, что действия Анкары «осложняют и без того острый кризис в регионе» и могут привести к тяжёлым последствиям в гуманитарной сфере.
Расширение на север
Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat спустя месяц после начала российской специальной операции на Украине провела
Двухсотместный парламент страны демонстрирует поддержку идее, но пока не столь уверенную, чтобы с определённостью можно было говорить о решённом деле. В ближайшее время законодательный орган станет ареной дебатов по поводу необходимости движения в сторону Североатлантического альянса, с которым страна до настоящего момента сотрудничала в рамках привилегированного статуса. Но эти дебаты могут затянуться на недели. Один из советников парламента Анри Ванханен считает, что у финнов сейчас три сценария: отказаться от определённых действий, развивать двусторонние связи с Америкой и Швецией или сделать шаг в сторону отказа от нейтралитета. По его словам, с каждым днём более очевидным становится последний.
Перекройка рынка
Факт, что в условиях перебалансировки в сфере безопасности у стран Восточной Европы растёт интерес к турецкому оборонпрому, продемонстрировал и недавний двухдневный визит в Анкару командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема. В турецкой столице у него состоялся обстоятельный обмен мнениями с главой Генштаба Турции Яшаром Гюлером. По итогам поездки Херем
И Эстония, и Турция находятся на восточной границе НАТО. Мы на севере, а вы на юге. Вот почему нам нужно обмениваться информацией, — заявил эстонский военный турецкой прессе.
На фоне украинских событий эксперты допускают, что ситуация коренным образом изменит рынок оружейного импорта, в том числе на севере Европы. Так,
Масштабные конфликты нередко приводят к необратимым изменениям в уравнении спроса и предложения на военную технику и связанные с этим решения. Сейчас, как полагают специалисты, настало время таких перемен, которые повысят интерес к нетрадиционным поставщикам, в том числе из таких регионов, как Ближний Восток.