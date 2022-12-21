Египет ждет: эксперт рассказал, как обойти запрет на полеты над Иорданией Амман закрыл свое небо, заставив россиян волноваться по поводу новогодних каникул на Красном море

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Египет — популярное у россиян туристическое направление, где даже в разгар санкций рады наплыву «аль-рус» («русские» по-арабски). Но теперь санкции пришли и туда — на пути к пирамидам и Красному морю встала другая арабская страна — Иордания. С 15 декабря Хашимитское Королевство запретило некоторым российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. Этот запрет может коснуться более 60 тысяч российских туристов ежемесячно. NEWS.ru попытался разобраться в произошедшем.

Выход есть

В беседе с NEWS.ru директор ассоциации «Аэропорт» и член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев отметил «безобразное отношение компаний к своим пассажирам и обязанностям».

Компания не смогла нормально, по-человечески зарегистрировать свои суда. Туристические компании должны выбирать безупречные компании. Пусть будет дороже, но зато нормальная авиакомпания, а не так, — говорит Горбачев.

Также эксперт уверен, что выход из ситуации есть и россияне в новогодние праздники смогут без труда летать в Египет. Горбачев видит три варианта решения проблемы.

Первый предполагает, что iFly сможет получить необходимые лицензии. Но даже если этого не произойдет, есть и другие отечественные компании, у которых есть свободные ресурсы и провозные мощности для таких полетов, в крайнем случае можно обратиться за помощью к соседям.

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Можно взять воздушные суда в лизинг. Вон у нас белорусы бедные маются — Belavia (белорусская государственная авиакомпания. — NEWS.ru) некуда летать. Там закрыто, здесь закрыто, там их не пускают. У них все как у нас, но через Турцию в тот же Египет они спокойно могут летать, — рассказывает Горбачев.

Эксперт отмечает, что такая практика давно существует. Есть так называемый сухой лизинг, когда арендуют только самолеты, а есть «мокрый» — аренда вместе с экипажем.

Ну не хотите брать в лизинг у белорусов, так возьмите у узбеков, у казахов. Их в отличие от белорусов пускают даже через Европу. Кого они там везут — никому не интересно, всех волнует только сама авиакомпания, а у узбеков и казахов все разрешения и сертификаты есть. Все можно сделать, были бы деньги, — заключил эксперт.

Вообще, последний месяц богат на кризисы, связанные с полетами, и Иордания — не единственная беда, свалившаяся на головы российских туристов. Так, 13 декабря Лаос закрыл свое воздушное пространство для компании «Аэрофлот», увеличив время полета из Владивостока в Таиланд почти вдвое — с семи до двенадцати часов. Правда, там все обошлось. Во Вьентьяне заявили, что просто не успели согласовать график полетов для нескольких российских авиакомпаний и что Лаос по-прежнему заинтересован сотрудничать с Россией, в том числе в авиационной сфере.

Не залетайте в наше небо

Напомним: все началось, когда Иордания запретила российской авиакомпании NordWind пользоваться своим воздушным пространством. Решение также коснулось «дочек» авиаперевозчика, включая компании iFly и Icarus. Иорданские власти объяснили решение тем, что они больше не хотят принимать самолеты, которые зарегистрированы в двух юрисдикциях — российской и западной.

Двойная регистрация в последнее время — бич российской авиаотрасли. После введения санкций, связанных с СВО, Запад потребовал от российских авиаперевозчиков разом вернуть все самолеты, взятые в лизинг. А поскольку такие самолеты составляют внушительную часть российского авиапарка, западные требования остались без ответа, а находящиеся в лизинге у российских авиаперевозчиков воздушные суда внесли в российский реестр. Но и на Западе лайнеры не стали удалять из своих баз. Так возникла двойная регистрация.

Фото: shutterstock.com

Иордания не первая страна, которая отказалась обслуживать российские самолеты с двойной регистрацией. Ранее так поступили Турция, Саудовская Аравия и даже Йемен с Эритреей, кроме того, пролет через свою территорию закрыл Лаос. Но условия Аммана простираются дальше — он требует западные сертификаты и страховки. Между тем ЕС приостановил их действие еще в марте, а получить новые, по понятным причинам, невозможно. Однако иорданская сторона не принимает это во внимание.

Что интересно, Москва отнеслась к этому шагу Аммана с пониманием. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «все делается под жестким давлением Еврокомиссии».

Мы исходим из того, что Иордания является дружественным для России государством, и не оцениваем решение, принятое в Аммане, как направленное против интересов России, — сказала представительница российской дипломатии.

Небо Сирии, близкое и недоступное

Хотя аэрокризис и не повлиял на отношения Москвы с Амманом, отпуск многих россиян он заметно подпортил. Причем российский авиаперевозчик iFly, который много летает в Египет, до последнего не сдавался и день за днем обещал пассажирам, что все будет в порядке. Как оказалось, навести порядок авиакомпания намеревалась довольно оригинальным способом — она попыталась открыть сирийское небо для российских гражданских рейсов, отменив 10-летний запрет на полеты над Сирией.

Запрет был введен Росавиацией еще в 2013 году, когда террористы выпустили две ракеты «земля — воздух» по рейсу Шарм-эш-Шейх — Казань со 160 пассажирами на борту. Ракеты взорвались рядом с самолетом, и, хотя никто из пассажиров не пострадал, Россия предпочла запретить полеты гражданских рейсов через воздушное пространство Сирии. Но в iFly надеялись все же открыть 240-километровый воздушный коридор над САР. С этой целью в компании собрали целый пакет документов с оценкой рисков и направили его в Росавиацию. Оттуда инициативу передали на рассмотрение МИД. На Смоленской площади ее одобрили и перенаправили в Министерство обороны. Казалось бы, развязка совсем близко, новогоднее чудо случится. В один момент iFly даже сообщила клиентам, что проблема решена и полеты через Сирию состоятся.

Был найден единственный возможный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. От авиационных властей всех стран по маршруту следования были получены необходимые для пролета разрешения, включая разрешение со стороны Сирии, — сообщили в авиакомпании.

На самом деле над Сирией уже давно летают многие ближневосточные компании, в том числе Qatar Airways. Тем не менее специалисты из Росавиации все же не одобрили инициативу. В военном ведомстве инициативу тоже назвали слишком опасной, поскольку Израиль наносит удары по Сирии, а сирийская ПВО отвечает.

Море, солнце — все хорошо

До сих пор проблему так и не удалось решить, отмену рейсов продлили до 21 декабря. Тем, кто не вылетел в Египет, уже пообещали вернуть деньги.

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Авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться 20 и 21 декабря. Информация о дополнительных вариантах авиаперелета из Египта в связи с отменой рейсов на 20 и 21 декабря ожидается в ближайшее время, — рассказали в компании Tez Tour.

Что касается россиян, которые планируют вернуться на родину из Египта, то их разместили в гостиницах и даже продлили медицинские страховки

Никакой паники у нас нет. Море, солнце — все хорошо, — сказал один из туристов, застрявших среди египетских песков.

Поэтому многие россияне, которые не могут выехать из Египта, предпочитают не дергаться и просто ждать. Впрочем, бесплатное дни под египетским солнцем заканчиваются. Туристов начали вывозить на бортах других авиакомпаний. На помощь слетелись самолеты египетской Egypt Air, турецкой Corendon и российской Red Wings. Усилиями международной авиатройки в Россию уже вернулись более 1500 человек, а чтобы вернуть всех, потребуется чуть больше 15 рейсов.