https://static.news.ru/photo/fa813924-6b88-11ea-b8c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Египта приняли решение закрыть мечети и церкви в стране. Такие меры призваны помешать распространению коронавируса. Запрет будет действовать минимум две недели.

Решение принято Министерством вакуфов Египта. В его ведении находятся все мечети, а также Коптская православная церковь. Мессы также приостановлены в Католической церкви в Египте.

Транслирование призывов к молитвам продолжится через громкоговорители, прихожане должны будут молиться дома, сообщает «Интерфакс».

В настоящий момент в Египте зафиксировано 285 случаев заболевания коронавирусом, погибли восемь человек.

NEWS.ru писал, что власти Саудовской Аравии приняли решение приостановить работу общественного транспорта и всех внутренних рейсов. Две недели в стране не будут ходить поезда, автобусы и такси. В этой ближневосточной стране выявлено 274 случая заболевания.

В мире коронавирусом заразились 277 736 человек, скончались 11 513, излечились 91 096. В России зарегистрировано 306 случаев.