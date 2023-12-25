Египет предложил план завершения войны в Газе Times of Israel: Египет представил трехэтапный план завершения войны в Газе

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Египетские власти предложили план для завершения вооруженного конфликта в секторе Газа, передает Times of Israel. По данным издания, первый из трех этапов предусматривает двухнедельное перемирие и освобождение заложников.

Так, должны быть освобождены из плена 40 заложников, в ответ израильская сторона должна отпустить 120 заключенных из Палестины, а также вывести свои танки, говорится в публикации. Предполагается, что во время первого этапа в сектор Газа поступит гуманитарная помощь.

Второй этап включает в себя формирование технократического правительства Палестины, которое займется восстановлением Газы. Как отмечает издание, также должно быть достигнуто соглашение между Палестинской автономией и боевым крылом ХАМАС.

Заключительным этапом предлагается полное прекращение огня с обеих сторон, освобождение оставшихся израильских заложников в обмен на заключенных граждан Палестины, а также вывод военнослужащих ЦАХАЛ из сектора Газа. Как отмечает издание, власти Израиля к настоящему моменту не отвергли план, предложенный Египтом, шансы на переговоры еще есть.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия оказывает помощь для разрешения кризиса в секторе Газа. По ее словам, помощь РФ носит не формальный характер, а прямо нацелена на прекращение конфликта.