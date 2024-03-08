Египет лишился 50% доходов от Суэцкого канала из-за атак хуситов Минфин Египта: доходы от Суэцкого канала упали на 50% из-за хуситов

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

Доходы от Суэцкого канала на фоне регулярных атак на корабли, проходящие по Красному морю, упали в два раза по сравнению с показателями 2022–2023 финансового года, когда в бюджет поступило $9,4 млрд, сообщил глава Минфина Египта Мухаммед Мааит. Как передает телеканал Sada El Balad, у египетских властей даже возникла задолженность.

Как отметил министр, из-за атак хуситов на коммерческие суда в южной части Красного моря перевозчики вынуждены выбирать маршруты в обход Суэцкого канала. На фоне этого общий поток кораблей продолжает снижаться. Такая ситуация привела к скачкам цен не только на сами рейсы, подорожавшие из-за удлинения общего времени пути, но и на нефть, а также на страховые взносы.

В итоге у Каира образовалась задолженность за углеводороды, для ее ликвидации правительство рассчитывает заключить несколько сделок на сумму $3,5 млрд. Оплата транзита по Суэцкому каналу является основным источником валюты для Египта.

Ранее в Красном море затонул сухогруз Rubymar, две недели назад атакованный йеменскими хуситами. Судно после попадания ракет было брошено и постепенно уходило под воду. В результате на месте происшествия образовалось 30-километровое нефтяное пятно.