Египет изменил правила въезда для россиян

Фото: Tom Weller/dpa/Global Look Press

Российским путешественникам упростили правила въезда на территорию Египта. Теперь им не придётся заполнять от руки анкеты с требованием указать свои COVID-документы, сообщает авиакомпания Egypt Air.

По новым правилам, всем туристам необходимо авторизоваться на сайте для регистрации прибывающих туристов, после чего загрузить в свою учётную запись один из документов — сертификат о вакцинации или ПЦР-тест. По итогам всех действий пользователю будет выгружен QR-код, который нужно показать сотрудникам аэропорта.

«Отказ от бумажных форм нацелен на облегчение и ускорение процедур. Этот шаг обеспечит беспрепятственное передвижение пассажиров внутри аэропортов и уменьшит скопление людей в залах терминалов», — сообщает авиакомпания.

В том случае, если путешественники заранее не зарегистрируются на специальном портале, у них будет возможность предоставить свои документы непосредственно на месте прибытия.

С 1 июня Турция перестала требовать у прибывающих туристов ПЦР-тесты и сертификаты о вакцинации. Особое исключение сделано лишь для людей, которые приезжают из регионов с высоким эпидемиологическим риском — им придётся взять медицинские документы с собой.