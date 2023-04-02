Египет и Сирия решили восстановить дипломатические отношения WSJ: Египет и Сирия ведут переговоры о восстановлении дипломатических отношений

Фото: shutterstock.com

Египет и Сирия ведут предварительные разговоры о полном возобновлении дипломатических отношений, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники. Согласно публикации, страны стремятся восстановить отношения спустя более десяти лет после их прекращения.

Изданию стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и сирийский лидер Башар Асад могут провести встречу в апреле. Министры также договорились о «активизации связей между двумя странами на различных уровнях».

Ранее Асад признал новые границы России с присоединенными после референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями. Сирия, напомнил Асад, признала эти регионы еще до их присоединения к России. По его словам, вопрос для него был ясен с самого начала, так как основан на исторических фактах. Асад также заявил, что не будет колебаться в своей позиции.

Ранее сирийский лидер уже выражал поддержку СВО на Украине. Асад подчеркнул, что политическая и медийная битвы сейчас наиболее интенсивны в мире. До этого президент России в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом положительно оценил проведенную в Москве в конце прошлого года встречу министров обороны с участием руководителей разведслужб России, Турции и Сирии.