https://static.news.ru/photo/887ac3ec-3b89-11ea-9ca6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Бойцы-джихадисты из протурецкой группировки совершили нападение на восточную часть Идлиба. В результате столкновения погибли российские офицеры.

Нападающие также понесли потери. Около 10 бойцов джихадистов погибло, ещё 15 были ранены. Данную информацию подтвердил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Однако Министерство обороны РФ не подтвердило факт гибели российских бойцов.

На сегодняшний день бои продолжаются в районе населённого пункта Абу-Джреф в Идлибе. За последние несколько дней в результате обстрелов боевиков погибло около 47 военнослужащих Сирийской арабской армии, ещё 77 получили ранения. Среди мирного населения число жертв достигло 51 человека, а 116 были ранены.

Как писал NEWS.ru ранее, террористические группировки стремятся достигнуть эскалации военного конфликта. Таким способом они планируют получить поддержку со стороны США.