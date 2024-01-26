Джабаров назвал половинчатым решение суда предотвратить геноцид в Газе Сенатор Джабаров: решение суда ООН по геноциду в Газе является половинчатым

Фото: ГД РФ

Владимир Джабаров

Решение Международного суда ООН, который потребовал от Израиля принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, является половинчатым, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, урегулировать отношения Израиля и Палестины должны Россия и США как две ведущие мировые державы.

Я думаю, решение Международного суда ООН половинчатое, потому что оно не обязывает Израиль его выполнять. Я думаю, этот вопрос должны решать две ведущие мировые страны — Россия и США. Они должны принудить палестинцев и представителей Израиля садиться за стол переговоров, решать вопрос об обмене заложников, их освобождений и постепенной нормализации отношений, — сказал Джабаров.

Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, заявила председатель суда Джоан Донохью. При оглашении решения по иску ЮАР к Израилю она обратила внимание на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Ранее издание Haaretz сообщало, что власти Израиля обеспокоены тем, что Международный суд ООН может обвинить страну в геноциде палестинцев в Газе из-за иска, поданного ЮАР. По данным газеты, ЦАХАЛ уже предупредила о реальной угрозе вердикта с требованием о прекращении огня.