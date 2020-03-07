https://static.news.ru/photo/4278a092-6002-11ea-a1bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Bo/Xinhua/GlobalLookPress

Правительство Саудовской Аравии задержало двух представителей королевской семьи по подозрению в госизмене. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Наифу и брату короля принцу Ахмеду грозит пожизненное заключение или казнь. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Отмечается, что охрана королевского двора задержала наследного принца Саудовской Аравии и принца Ахмеда 6 марта 2020 года. После этого, охрана обыскала их дома.

Портал Lenta.ru сообщает о задержании еще одного члена королевской семьи — младшего брата наследного принца Мухаммеда ибн Наифа — Навафа ибн Наифа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин пока не планирует контактировать с наследным принцем или королём Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.