Правительство Саудовской Аравии задержало двух представителей королевской семьи по подозрению в госизмене. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Наифу и брату короля принцу Ахмеду грозит пожизненное заключение или казнь. Об этом
Отмечается, что охрана королевского двора задержала наследного принца Саудовской Аравии и принца Ахмеда 6 марта 2020 года. После этого, охрана обыскала их дома.
Портал Lenta.ru
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин пока не планирует контактировать с наследным принцем или королём Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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