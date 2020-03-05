Военнослужащие турецкой армии пострадали в провинции Идлиб во время проведения операции. В частности, погибли два бойца, ещё три получили ранения.
В зоне проведения операции «Весенний щит» погибли двое наших военных, еще трое получили ранения. В оборонном ведомстве утверждают, что турецкие военнослужащие погибли в результате обстрела со стороны Асада, — цитирует ТАСС сообщение минобороны турецкой стороны.
NEWS.ru писал ранее о сообщении российского президента Владимира Путина по ситуации в Сирии. Он заявил о 15 нападениях на базу военнослужащих РФ в провинции Хмеймим с начала 2020 года.
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