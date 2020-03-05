Президент Сирии Башар Асад заявил, что командиры террористических группировок, а также совершавшие массовые убийства люди не смогут рассчитывать на амнистию властей страны.

Есть немногочисленные случаи, когда мы не можем объявить амнистию. Это касается людей, которые совершали преступные деяния — преднамеренно убивали большое количество людей. Большинство из них — это командиры террористов, —...