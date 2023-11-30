ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Фото: Yousef Masoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт на территории Иерусалима, говорится в соответствующем заявлении организации, на которое ссылается телеканал Al Mayadeen. Устроившими теракт мужчинами были члены военного крыла движения — «Бригад аль-Кассама».

Эта операция стала естественным ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине. Оккупант должен чувствовать нас в каждом городе, деревне, улице и переулке. Герои нашего народа готовы отомстить за кровь мучеников и отразить агрессию, — заявили в военном крыле движения.

До этого премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обвинял ХАМАС в причастности к теракту, в котором погибли трое граждан. Двое мужчин на автомобиле прибыли на перекресток Гиват-Шауль на въезде в Иерусалим и открыли огонь по горожанам, стоящим на остановке общественного транспорта. Нападавшие были убиты правоохранителями на месте. В результате этой атаки погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.