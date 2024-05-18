Две страны запросили заседание Совбеза ООН по Рафаху Алжир и Словения запросили заседание Совбеза ООН по Рафаху на 20 мая

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Заседание Совета Безопасности ООН

Алжир и Словения запросили на 20 мая проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Рафахе в секторе Газа, передает РИА Новости со ссылкой на источник в международной организации. В настоящий момент на юге Газы проходит военная операция ЦАХАЛ, к которой армия Израиля приступила 7 мая.

Алжир и Словения запросили заседание на понедельник. Тематика — Рафах, — говорится в сообщение.

Ранее египетское политическое объединение «Демократическое гражданское общество» потребовало отменить мирный договор с Израилем на фоне ввода израильских войск в приграничный город Рафах. Кроме того, политики требуют выслать из страны израильскую дипломатическую миссию и разорвать отношения с Тель-Авивом.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о действиях Израиля в секторе Газа, назвал их геноцидом и заявил, что Адольф Гитлер «позавидовал» бы такой политике со стороны израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Турецкий лидер в том числе напомнил о многочисленных преступлениях военных Израиля в отношении врачей и об ударах по пунктам раздачи гуманитарной помощи.

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить эскалацию конфликта в секторе Газа. Он напомнил, что 7 октября при нападении ХАМАС погибли более 1100 граждан Израиля, а после начала военной операции в секторе Газа жизни лишились более 34 тысяч палестинцев.