Две школы подверглись авиаударам в секторе Газа

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Две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) подверглись ударам в секторе Газа, сообщили РИА Новости в ведомстве. Там подчеркнули, что здания разрушены, есть пострадавшие, но точное их число еще не установлено.

Две школы БАПОР подверглись прямым ударам, что привело к повреждению зданий и ранениям среди внутренне перемещенных лиц, укрывшихся в одной из школ, — отметили в ведомстве.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что около 1 млн детей не имеют безопасного места в секторе Газа, многие из них пропали без вести или оказались под обломками зданий, более 4,6 тысячи несовершеннолетних погибли. Рассел указала на то, что периодических открытий пограничных пунктов для доставки в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно, чтобы удовлетворить быстро растущие потребности населения, при этом потребность в топливе станет острее по мере приближения зимы.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что перед израильскими войсками стоят две священные задачи — уничтожение палестинского исламистского движения ХАМАС и возвращение заложников. Политик подчеркнул, что в секторе Газа нет места, куда бы израильские силы не смогли бы добраться.