Две конфликтующие страны Персидского залива возобновят отношения Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений и открытии посольств

Фото: Министерство иностранных дел КНР

Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились нормализовать межгосударственные отношения после переговоров в Пекине, сообщило агентство Tasnim. По их итогам Тегеран и Эр-Рияд приняли трехстороннее заявление о возобновлении дипломатических отношений и планируют открыть посольства в течение двух месяцев.

Исламская Республика Иран и Королевство Саудовская Аравия договорились возобновить свои дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства и дипломатические миссии в течение максимум двух месяцев, — говорится в заявлении.

В апреле 1988 года Саудовская Аравия разорвала отношения с Ираном после разногласий по поводу посещения святых мусульманских мест и Исламской революции в Тегеране. Затем диалог был возобновлен в 1993 году. Однако после конфликта шиитов и суннитов в двух странах в 2016 году отношения снова были приостановлены.

17 февраля стало известно, что Эр-Рияд восстанавливает отношения с Дамаском, разорванные в 2012 году, чтобы снизить зависимость сирийцев от Ирана. Отмечалось, что причиной потепления отношений между странами также стало разрушительное землетрясение в Сирии, после которого власти Саудовской Аравии решили прийти на помощь другой арабской стране. Эр-Рияд стал оказывать активную гуманитарную помощь Дамаску.