Две арабские страны отказались принять беженцев из сектора Газа Король Иордании: Амман и Каир не будут принимать беженцев из сектора Газа

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Иордания и Египет не будут принимать беженцев из сектора Газа, заявил иорданский король Абдалла II на пресс-конференции после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине. По его словам, которые приводит Reuters, отправка палестинцев на территорию его страны является красной линией.

Никаких беженцев в Иордании, никаких беженцев в Египте, — сказал Абдалла II.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что власти Израиля убеждали Катар присоединиться к Египту для финансирования лагеря беженцев из сектора Газа. Он сослался на слова источника, что Каир может согласиться на размещение примерно миллиона палестинцев.

До этого президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов приложить максимальные усилия для посредничества между сторонами конфликта на Ближнем Востоке. По словам главы государства, его страна хочет добиться прекращения огня и облегчения страданий палестинцев в секторе Газа. Политик подчеркнул, что Израилю и Палестине необходимо обеспечить в первую очередь защиту гражданского населения, в противном случае мир в регионе не будет достигнут.

Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, число палестинцев, покинувших дома в секторе Газа после начала конфликта с Израилем, превысило 423 тысячи человек. Только 64% из них размещены Ближневосточным агентством ООН в помещениях для временного проживания.