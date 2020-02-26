https://static.news.ru/photo/70a556d4-58b1-11ea-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pan Xiaojing/Xinhua/Global Look Press

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара сбили под Триполи два турецких дрона.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на местные источники, на одном из сбитых беспилотников были закреплены ракеты.

Ранее глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж назвал Халифа Хафтара военным преступником. По его словам, силы Ливийской национальной армии отвечают за нападения на объекты гражданской инфраструктуры, а тех, кто снабжает ЛНА оружием, необходимо наказать.

Как сообщал NEWS.ru, по меньшей мере 16 турецких военнослужащих и более 100 наёмников из Сирии погибли в ходе боёв в ливийской столице Триполи. Ранее командующий ЛНА Халифа Хафтар сообщил, что правительство национального согласия Ливии и Турция воспользовались перемирием в Ливии для переброски туда наёмников из Сирии.