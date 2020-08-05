Два российских самолёта с гуманитарной помощью прибыли в Бейрут

https://static.news.ru/photo/a6572bf2-d75c-11ea-881c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Marwan Naamani/dpa/global Look Press

МЧС России сообщило об успешной посадке двух самолётов с гуманитарной помощью в Бейруте. Приземление произошло между 20:00 и 22:00 вечера по московскому времени.

Самолёты доставили оперативную группу и специалистов из отряда «Центроспас» для ликвидации последствий взрыва. Российская сторона намерена направить пять бортов в рамках помощи Ливану. Так, на них будут доставлены врачи, специалисты Роспотребнадзора и мобильный госпиталь, пишет НСН.

Взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел 4 августа. Взрывная волна повредила десятки автомобилей и домов. В результате ЧП пострадали более четырёх тысяч человек. По данным Ливанского общества Красного Креста, в критическом состоянии находятся 60 человек. Жертвами взрыва стали более 100 человек. 5 августа в стране объявлен траур.

Местные власти заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована таможенниками в 2014 году.

Как передавал NEWS.ru, число погибших при взрыве в Бейруте достигло 137 человек. Такую информацию сообщило Министерство здравоохранения.