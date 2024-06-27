Два человека стали жертвами израильской атаки на Сирию Минобороны Сирии: два человека стали жертвами атаки Израиля на юг страны

Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency

Два человека погибли в результате израильской атаки на юге Сирии, сообщило министерство обороны страны. В ведомстве уточнили, что один военный получил ранения.

Приблизительно в 23.40 26 июня израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по ряду постов в южном регионе. Наши средства ПВО отреагировали на ракеты противника и сбили некоторые из них, — добавили в министерстве.

Ранее неизвестная авиация нанесла удар по штабам союзным сирийской армии сил в провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли несколько военных, пострадали 15 мирных жителей, в том числе женщины и дети. Военный штаб был атакован и в населенном пункте Эль-Маядин, также под огнем оказались штабы союзных сил в городе Альбукемаль на границе с Ираком.

До этого не менее шести беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами ПВО в небе над военной базой США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Объект располагается вблизи газового месторождения Конико. Попытку атаки совершили представители шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Подробностей о происшествии не поступало, как и информации о погибших и пострадавших военнослужащих.