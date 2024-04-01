Два человека получили ранения при ударе Израиля по Сирии SANA: два мирных жителя пострадали при ударе ВВС Израиля по окрестностям Дамаска

Фото: Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильские ВВС нанесли удары по окрестностям Дамаска в Сирии, в результате чего два мирных жителя получили ранения, информирует агентство SANA. Обстрел велся с Голанских высот, сирийские средства ПВО участвовали в отражении налета, подчеркнули журналисты.

Сегодня примерно в 21.30 израильский враг совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по ряду объектов в окрестностях Дамаска. В результате агрессии были ранены двое мирных жителей и нанесен материальный ущерб, — говорится в сообщении.

Ранее телеканал Al Jazeera передавал, что не менее семи палестинцев погибли и многие были ранены в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по населенному пункту Рафах, расположенному в секторе Газа на границе с Египтом. По данным СМИ, израильская армия также провела рейд в лагере беженцев Эш-Шабура и около одной из больниц.

До этого глава палестинского МИД Рияд аль-Малики на XIX саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале обратил внимание, что ЦАХАЛ разрушила более 70% зданий в ходе наземной операции в секторе Газа. Атаки израильских военных в анклаве на тот момент продолжались уже свыше 100 дней.