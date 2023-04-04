Два человека погибли при израильской ракетной атаке на Сирию Минобороны САР: два мирных жителя погибли при израильской ракетной атаке на Сирию

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

В результате ракетной атаки Израиля по окрестностям Дамаска и южной части Сирии погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в министерстве обороны арабской республики. Инцидент произошел в ночь на 4 апреля.

Сегодня в 00.15 (совпадает с мск) израильский противник совершил воздушную агрессию залпом ракет со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым местам в окрестностях Дамаска и в южном регионе. <...> В результате агрессии двое мирных жителей погибли, нанесен некоторый материальный ущерб, — говорится в сообщении ведомства.

На минувшей неделе Сирия три раза подвергалась ракетной атаке со стороны Израиля.

Ранее сообщалось, что вертолеты и истребители израильской армии сбили неизвестный летательный объект, который вторгся в воздушное пространство страны. По имеющейся информации, объект прилетел со стороны Сирии.

В свою очередь палестинское агентство Wafa сообщило, что 22 февраля шестеро палестинцев были убиты, а также десятки получили ранения в столкновениях с военнослужащими ЦАХАЛ в городе Наблус на Западном берегу. Отмечается, что бойцы израильской армии вошли на территорию города в разгар рабочего дня и «начали стрелять по всем направлениям». ЦАХАЛ до этого заявила о проведении спецоперации по поимке палестинцев, подозреваемых в терроризме.