Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцины от коронавируса

Эмират Дубай создал Альянс по логистике вакцин от нового коронавируса для ускорения доставки препаратов. Организация поддержит идею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX и её усилия по справедливому распределению 2 млрд доз в 2021-м.
К проекту привлекут предприятия в ОАЭ, а также используют инфраструктуру мегаполиса. Лекарство постараются отправлять развивающимся рынкам в государствах, население которых сильно пострадало от пандемии, а транспортировка фармацевтической продукции затруднена,
Накануне власти Дубая проинформировали об отсрочке проведения вакцинации первой дозой препарата Pfizer в связи со сбоем поставки вакцины компанией из-за расширения мощностей, следует из сообщения пресс-службы Управления здравоохранения Дубая.
ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские или китайские вакцины против нового коронавируса допустят для использования в ФРГ при условии прохождения сертификации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан. По его словам, других препятствий для одобрения препаратов в стране нет.