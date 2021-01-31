Дубай объявил о создании альянса по распределению вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/11866598-63c4-11eb-9aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эмират Дубай создал Альянс по логистике вакцин от нового коронавируса для ускорения доставки препаратов. Организация поддержит идею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) COVAX и её усилия по справедливому распределению 2 млрд доз в 2021-м.

К проекту привлекут предприятия в ОАЭ, а также используют инфраструктуру мегаполиса. Лекарство постараются отправлять развивающимся рынкам в государствах, население которых сильно пострадало от пандемии, а транспортировка фармацевтической продукции затруднена, передаёт Dubai Media Office.

Накануне власти Дубая проинформировали об отсрочке проведения вакцинации первой дозой препарата Pfizer в связи со сбоем поставки вакцины компанией из-за расширения мощностей, следует из сообщения пресс-службы Управления здравоохранения Дубая.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские или китайские вакцины против нового коронавируса допустят для использования в ФРГ при условии прохождения сертификации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан. По его словам, других препятствий для одобрения препаратов в стране нет.