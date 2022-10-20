Дрон, ты чей? Совбез ООН не удержит Тегеран от контактов с Москвой ООН хотел бы вместе с Киевом выяснить происхождение беспилотников, однако Москва обещает в таком случае «пересмотреть отношения с Гутерришем»

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Поздним вечером по Москве 19 октября Совет Безопасности ООН собрался на очередное заседание, которое прошло в закрытом формате. По инициативе США, Франции и Великобритании, трех из пяти его постоянных членов, стороны в том числе обсудили и скандальный вопрос поставок иранских беспилотников России. Получив, по их словам, от Киева некие доказательства, что иранское вооружение используется против украинский армии, США и ЕС угрожают без колебаний ввести новый пакет санкций против Тегерана, а также передать украинской армии для защиты дополнительные средства ПВО. Очередные ограничительные меры Запада могут создать повод для применения вторичных санкций. Однако эксперты полагают, что подобные угрозы не навредят Тегерану, а лишь еще больше сблизят его с Москвой.

Предупреждение для Гутерриша

Первые сообщения о поставках иранских БПЛА в российскую армию стали появляться в западных СМИ еще в конце лета. Американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники заявили, что Москва получила от Тегерана как минимум два типа беспилотников — «Мохаджир-6» и «Шахид-136», которые способны нести боеприпасы, чтобы атаковать радары, артиллерию и другие военные цели. Правда, эти заявления получили незамедлительное опровержение со стороны Кремля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ни о каких военных поставках даже речи не идет.

The Washington Post, к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время, — подчеркнул Песков.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Хосейн Амир Абдоллахиян

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в контексте украинских событий заявлял о необходимости избегать любых провокационных действий, которые могут нарушить «ход мира, стабильности и спокойствия». При этом он дал понять, что в нынешнем противостоянии Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта.

Позиция Москвы и Тегерана осталась неизменной и на этот раз, хотя WP опубликовала новую статью, в которой, ссылаясь на «данные разведки» утверждает, что 18 сентября иранская делегация приехала в Россию, чтобы окончательно согласовать дополнительные военные поставки, в том числе — поставки двух типов иранских ракет класса «земля — земля». Речь идет о ракетах «Зульфакар» и «Фатех-110», способных поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров.

Кроме того, другие западные СМИ, ссылаясь на свои источники, также раскрыли подробности предполагаемой военной сделки. Некоторые из них заявляли, что 18 октября в московский аэропорт Внуково прибыла новая партия вооружения. А The New York Times сообщил, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) направил в Крым своих инструкторов, которые помогут обучить российских военных обращению с беспилотниками, которые РФ якобы закупила у Тегерана. Американских коллег дополнили журналисты из британской Daily Mirror. По их информации, на полуостров прибыло до 50 инструкторов.

Подобные сообщения оперативно подхватили в Киеве, для которого военное сотрудничество Москвы и Тегерана может стать весомым аргументом для разрыва дипломатических отношений с Исламской Республикой Иран (ИРИ). В частности, 18 октября такое предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому направил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

С учетом многочисленных разрушений, причиненных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с появлением сообщений о возможном продолжении поставок вооружения Ираном Россия я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном, — заявил Кулеба в ходе онлайн-брифинга.

Между тем представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали 19 октября сообщила, что, не имея точных подтверждений военных контактов России и Тегерана, ранее европейские страны ограничились лишь «выражением озабоченности». Однако в настоящее время в рамках Совета ЕС идет тщательная проработка «четкой, оперативной и твердой реакции ЕС». В СМИ также появляется неподтвержденная информация о том, что санкции ЕС будут направлены против пяти физических лиц и трех организаций, предположительно причастных к разработке и поставке иранских беспилотников в РФ.

По всей видимости, ответные меры обсуждались и на прошедшем заседании Совбеза ООН. Хотя официальный представитель всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил о готовности «изучить любую информацию и проанализировать любые данные», у западных стран почти нет сомнений, что военная сделка между Москвой и Тегераном все же состоялась. А такое сотрудничество, по их словам, не что иное, как серьезное нарушение резолюции СБ ООН, в соответствии с которой была одобрена ядерная сделка 2015 года между Тегераном и шестью крупнейшими державами.

Запрет на военное сотрудничество Тегераном с другими странами был введен резолюцией Совбеза ООН в 2010 году. Однако впоследствии новая резолюция СБ ООН 2231 утвердила Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) в 2015 году после длительных обсуждений между Ираном, пятью постоянными членами Совбеза, а также Германией. Согласно этой резолюции, полное эмбарго было заменено на ограничительные меры, то есть страны, желающие продать вооружение Тегерану, должны были попросить на это разрешение у Совбеза ООН. Однако этот процесс был настолько сложным, что казался равносильным эмбарго. Но 18 октября 2020 года резолюция утратила свою силу из-за истечения срока действия. При этом западные страны и Украина утверждают, что резолюция по-прежнему ограничивает поставки иранских ракет и связанные с ними технологии до октября 2023 года.

Тем не менее два раза в год, традиционно в июне и декабре, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отчитывается перед СБ ООН о выполнении всех пунктов резолюции 2015 года. Если учесть недружественную позицию постояльцев Совбеза, можно предположить, что информация относительно использования Россией беспилотников на Украине, скорее всего, также будет включена в новый отчет генсека. Киев уже пригласил Гутерриша и экспертов ООН на Украину для проведения расследования.

В случае если Гуттериш вознамерится начать обсуждение с Киевом такое расследование, Москва обещает «пересмотреть сотрудничество» с генсеком ООН. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил 19 октября, что секретариату ООН следует «воздержаться от участия в каком-либо незаконном расследовании». Как Иран, так и Россия, утверждает, что у Гутерриша нет мандата на отправку экспертов на Украину для проверки использования беспилотников. О каких конкретно ответных мерах может идти речь, Полянский не уточнил, но особо подчеркнул, что они будут вынужденными, так как у Москвы «нет другого выхода».

Дипломат также заявил, что обвинения западных стран являются не чем иным, как «очередной дезинформацией». Он особо подчеркнул, что никаких доказательств военного сотрудничества Москвы и Тегерана у Запада нет, а все эти заявления лишь отвлекающий манёвр.

Цель наших западных коллег очевидна. Они пытаются поразить две цели за раз. Создать искусственный предлог для давления на Россию и Иран. По России они пытаются отвлечь внимание международного общества от их де-факто участия в конфликте на Украине. Вы все видели сообщения о передаче новых вооружений Западом, — заявил Полянский.

Постпред ИРИ при ООН Амир Саид Иравани заявил, что его страна не поставляет России беспилотные летательные аппараты и другое оружие, передает телеканал CNBC. По его словам, некоторые страны просто нашли предлог, чтобы обвинить Иран в нарушении резолюции 2231, запрещающей Тегерану торговать ракетными и другими военными технологиями. В своем письме Гутерришу Саид заявил, что визит экспертов ООН на Украину «не имеет под собой никаких правовых оснований», и призвал его «предотвратить любые злоупотребления» резолюцией ООН по вопросам, связанным с украинским кризисом.

В ответ официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Иран продолжает «лгать». Однако теперь, по словам Прайса, у Вашингтона есть доказательств того, что иранские беспилотники наносят удары по украинским гражданам и критически важной гражданской инфраструктуре. Прайс пообещал продолжить оказывать военную помощь Украине, в том числе в предоставлении дополнительных систем ПВО.

Кроме того, представитель Госдепа предупредил, что Вашингтон применит санкции и «другие соответствующие инструменты в отношении всех» участников поставок дронов в Россию.

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Али Хаменеи

А что может ООН?

Интересно, что раз в Киеве уделяют такое внимание иранским дронам, то очевидно, что они наносят серьезный урон киевскому режиму. Масла в огонь добавили и заявления верховного лидера Исламской Республики аятолла Али Хаменеи о «грозных беспилотниках».

Когда несколько лет назад были опубликованы фотографии иранских беспилотников, звучали слова о том, что это фотомонтаж. Теперь эти беспилотники называют грозными, — позитивно оценил успехи создателей беспилотников Хаменеи.

Какие последствия будут ожидать Тегеран — судить пока рано. Каких-либо существенных действий ООН предпринять не может из-за сохраняющегося за Россией права вето. Однако Запад пока не спешит с однозначными обвинениями в адрес Ирана, а планирует только инициировать расследование. Вероятно, в это время западные страны будут выставлять Тегерану свои требования, в число которых, скорее всего, может войти и отказ от дальнейшего сближения отношений с российской стороной.

Вопрос заключается в том, удовлетворят ли иранские власти подобные требования западных стран, задалась вопросом политолог-иранист Карине Геворгян во время разговора с NEWS.ru. По ее мнению, что бы сейчас ООН ни решила, опираясь на текст вашингтонской администрации, в условиях всемирной турбулентности это уже не имеет никакого значения. А Тегеран будет действовать без оглядки на кого-либо.

На Западе понимают, что тандем Россия — Иран — смертельный. Тут играют роль геостратегическое положение Ирана и его ресурсы, которые соответствуют всей таблице Менделеева, высокий уровень технологического развития, производство микрочипов и собственной электроники. Исламская Республика качественно опережает все окружающие государства. Поэтому тесное сотрудничество Москвы и Тегерана просто страшный сон вашингтонских, лондонских и парижских политиков, — отметила Геворгян.

Эксперт также отметила, что Ирану ничего не грозит, особенно учитывая, что рядом находится Индия. Вхождение Нью-Дели в состав российско-иранского тандема станет концом доминирования США в регионе Индийского океана, подчеркнула Геворгян.

Не надо диктовать Ирану

Ей вторит старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, который подчеркнул, что в политике и дипломатии нет понятия «друг», но есть «союзники» и «партнеры», и сегодня Иран — достаточно надежный партнер России. Но, по его словам, мостом этого партнерства между двумя странами стал Китай. Поэтому не исключено, что создание трехстороннего альянса Россия — Иран — Китай может стать реальностью в ближайшем будущем.

Сближение между Россией и Ираном началось достаточно давно. Особенно их позиции совпадают в сирийском вопросе. Там Тегеран фактически является союзником Москвы. Кроме того, Иран сейчас является одним из главных кандидатом на вхождение в ШОС, БРИКС. Но самое главное, что не так давно Исламская Республика заключила многостороннее соглашение с Китаем на 25 лет. Оно включает сотрудничество в различных областях экономики, политики, культуры, а также в военно-технической сфере. Как известно, сейчас, китайские военные корабли могут использовать порты Ирана. Альянс Россия, Китай и Ира нстал возможным как раз после подписания этого документа. Его создание — необходимое условие успешного противостояния давлению Запада, так как оно будет продолжаться и обостряться дальше, — сказал Долгов.

Фото: Wikimedia

Тегеран, обиженный на Вашингтон за многолетнее санкционное давление, после начала украинского кризиса нашел в Москве нового друга. Впрочем, этот интерес абсолютно взаимный. Стороны стараются наладить сотрудничество в нефтегазовой отрасли и поиске новых месторождений. Кроме того, Тегеран планирует увеличить импорт российского зерна. Но главное, что Исламская Республика как никто другой понимает сейчас Россию, которая лицо к лицу столкнулась с серьезными санкциями Запада и теперь пытается всячески бороться с ними. Это взаимопонимание между двумя недружественными Вашингтону странами вызывает раздраженную реакцию со стороны американских властей.

Долгов отметил, что заявления о предполагаемых поставках Ирана беспилотников в Россию стало поводом для Запада, чтобы снова усилить санкционное давление на Тегеран. Но несмотря на это, иранская экономика достаточно динамично развивается, потому что власти Исламской республики находят способы обойти антииранские санкции.

Политолог, эксперт клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов в своем Telegram-канале назвал «глупостью» сообщения о том, что Иран якобы не имеет права продавать свое вооружение другим странам.

СВПД касается исключительно вопросов мирной ядерной программы Ирана, недопущения появления ядерного оружия у Исламской Республики и последующего снятия санкций, в случае если пункты договора будут соблюдаться. Ядерная сделка не имеет никакого отношения к внешнеполитическим интересам Тегерана и не может иметь априори. В своей внешней политике Иран исходит из своих интересов, а не из СВПД, — отметил Ибрагимов.

Эксперт отметил, что «никто не вправе указывать Тегерану», с кем ему сотрудничать. По его словам, разговоры об очередных санкциях, конечно, нанесут удар по иранской экономике, но вместе с тем окажут пагубное влияние и на западные страны.

На фоне предстоящего энергетического кризиса Брюссель в действительности стремится к тому, чтобы Иран возобновил свои поставки энергоресурсов на старый континент взамен на снятие части пакетов санкций. Иными словами, реально Европа не хочет ссориться с Тегераном, — подчеркнул Ибрагимов.

Таким образом, Иран дает понять, что новые санкции ему не страшны, и уже согласовал ответные ограничения в отношении ЕС. По информации главы МИД ИРИ, новый список физических и юридических лиц, против которого введут новые санкции, должен быть опубликован на днях, в него войдут по меньшей мере 15 физических лиц и четыре организации. Отдельные ограничения Тегеран ввел против Британии за подстрекательства к беспорядкам — речь идет о продолжающихся в настоящее время массовых протестах в городах ИРИ, спровоцированных смертью Махсы Амини, которая произошла якобы по вине полиции, задержавшей ее за неправильно повязанный хиджаб. Вдобавок Тегеран также обвинил Лондон в поддержке терроризма и нарушении прав человека.