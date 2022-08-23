«Дорогой брат Лавров»: зачем сирийский министр приехал в Москву Дамаск просит российское руководство поскорее расплатиться по счетам

Фото: Пресс-служба МИД РФ

В Москве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом. Свою приветственную речь сирийский министр начал с того, что первым делом он передал послание президента своей страны Башара Асада российскому лидеру Владимиру Путину, в котором фигурировали пожелания здоровья и скорейшей победы в спецоперации на Украине «во имя всего человечества». На итоговой пресс-конференции Микдад заявил о предстоящем «новом этапе» отношений между странами, а Лавров назвал переговоры очень «полезной сверкой часов». Интересно, что встреча проходит на фоне сообщений о начале военной операции Турции против курдских формирований на севере Сирии. Анкара уже подтвердила, что военные действия начались и будут продолжаться. Тем временем Дамаск обвиняет турецкую сторону в нарушении территориальной целостности САР и вмешательстве во внутренние дела. Впрочем, на пресс-конференции в Москве Лавров, в отличие от Микдада, о турецкой операции говорил мало.

Зато много упоминалось о «новом уровне отношений» РФ и Сирии. На этот уровень, по словам Микдада, страны вышли благодаря общей заинтересованности «сохранить мир и безопасность» всего человечества. Дамаск, напомнил сирийский министр, так же, как и Москва, борется против экстремизма и терроризма, и сейчас настало время скорректировать историю и положить конец фальсификациям и спекуляциям Запада. Напомним, что Дамаск еще в феврале поддержал российскую спецоперацию на Украине, а 29 июня признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, после чего разорвал дипломатические отношений с Украиной. В ближайшее время в рабочем графике Микдада обозначен визит в ДНР и ЛНР для установления двусторонних связей.

Москва высоко оценила такой подход сирийских властей. Однако теперь Дамаск, вероятно, захочет что-то взамен, а список у него большой. Например, министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет решительна в отстаивании своих интересов на севере Сирии и что турецкие власти хотя и поддерживают идею территориальной целостности САР, но в способности Дамаска обеспечить безопасность турецких границ сомневаются. Поэтому еще в мае Анкара заявила о намерениях провести военную операцию для защиты своих южных границ.

Турция предпримет все необходимые шаги в вопросе защиты своей безопасности. Так было и так будет! Нас ничто не остановит. Действия будут предприняты вне зависимости от того, кто поддерживает террористов, — отметил Акар. — Обеспечение безопасности Турции и ее границ — законное право государства.

Правда, на тегеранском саммите 29 июля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не заручился поддержкой своих российского и иранского коллег. Но данный вопрос принципиален для Анкары. Такое положение дел, разумеется, не устраивает Дамаск, который считает военные действия Анкары «оккупацией» и причиной дестабилизации в стране.

Турция должна уйти из Сирии, и это «единственный путь» для восстановления мира, — заявил Микдад. — Прекращение поддержки террористических группировок, невмешательство во внутренние дела Сирии не условие, а прелюдия для того, чтобы отношения вернулись в такое состояние, в котором они были до начала войны, — заявил сирийский министр.

Причем Микдад отметил, что налаживание отношений между Анкарой и Дамаском необходимо для обоих народов, только вот разлад в них вносят «некоторые личности в руководстве Турции». Впрочем, о важности мира между странами говорил и российский министр. Он отметил, что Москва долгие годы занимается нормализацией отношений между Турцией и Сирией, а этот вопрос является предметом регулярных обсуждений. Однако Лавров на этот счет был немногословен. По его словам, самое главное — не допускать новых военных действий и договариваться по дипломатическим каналам на основе политических принципов.

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Эта тема, естественно, была одной из основных и в ходе недавнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Российскую Федерацию, когда он провел подробные переговоры с президентом России. И эта же тема будет одной из центральных в ходе ожидающейся в ближайшее время моей очередной встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран, — заключил Лавров.

Для России встречные шаги между Анкарой и Дамаском также крайне важны на фоне отношений России и Запада, отметил в беседе с NEWS.ru востоковед, член РСМД Кирилл Семёнов. Однако, по его словам, какого-либо компромисса нащупать на прошедших переговорах не удалось. Именно поэтому Лавров старался обходить эту тему стороной, прикрывая ее сообщениями об ударах Израиля в Сирии.

Именно «деконфликтация» Турции и Сирии, отказ от применения силы и налаживание прямого канала связи снимает с России большой груз ответственности и необходимость виртуозной дипломатии, чтобы помочь своему союзнику в Дамаске, который жаждет вернуть всю Сирию до последнего дюйма, а также своему стратегическому турецкому партнёру, торговые связи с которым вышли на новый уровень после введения антироссийских санкций. Однако пока Дамаск невосприимчив к сигналам Анкары, — отметил Семенов.

При этом в последнее время все чаще звучат заявления о том, что Эрдоган и Асад могут впервые за много провести двустороннюю. Ходят слухи, что это может произойти уже в следующем месяце на саммите ШОС. В Турции пока эту информацию опровергают, а в Сирии и вовсе оставляют без комментариев. Но очевидно, что турецкая сторона расположена если не к полному восстановлению отношений, то во всяком случае к контактам для начала мирных переговоров.

Мы не питаем враждебности ни к одной стране. Мы хотим установить и развивать самые добрые и искренние отношения с каждой страной и обществом. Наша цель — создать вокруг себя зону мира и сотрудничества, начиная с наших ближайших соседей, — заявил Эрдоган.

Но, как замечают эксперты, со стороны Сирии звучат более резкие высказывания. Подход Дамаска в вопросе отношения с Турцией отнюдь не прагматичен, а диктуется часто личными обидами и укоренившейся неприязнью, отметил Семёнов. При этом, по его словам, Анкара не собирается каким-либо образом идти на те шаги, которые будут восприняты в качестве уступок Дамаску.

Зная, что Асад не готов идти на какие-то компромиссы, Анкара попробует обыграть «закостенелость» Дамаска. Это важно для внутриполитической повестки, где у Эрдогана будет серьезный козырь. То есть Турция делала шаги навстречу Асаду, посылала позитивные сигналы, но все ее примиренческие инициативы были отвергнуты самим Дамаском. Информацию об этом Анкара будет доводить и до Москвы, которая пытается усадить САР и Турцию за стол переговоров, — отметил Семенов.

Причем, по словам эксперта, Анкара вполне может обойтись без нормализации отношений с Дамаском. Даже самая минимальная нормализация не дает ответа на важный вопрос — что делать с сирийскими беженцами на территории Турции и внутренними перемещёнными лицами в провинции Идлиб на северо-западе Сирии? Семенов отметил, что есть сомнения по поводу того, насколько эти люди нужны самому Дамаску на подконтрольных ему территориях.

Фото: Ahmad Abdo/Nurphoto/Global Look Press

Следует разделять «нормализацию» и «отказ от применения силы». САР и Турция могут договориться об определенных «красных линиях» в отношениях даже при том, что Дамаск сохранит свою риторику по поводу возвращения всей Сирии «до последнего дюйма» и «турецкой оккупации». Так же речь может идти и об открытии каких-то сфер взаимодействия в экономическом плане, и, естественно, о «курдском вопросе», — считает Семенов.

Впрочем, пока между Россией и Сирией остается целый спектр проблем для обсуждения и поэтапного решения. В этом контексте важна и работа конституционного комитета в Женеве, и организация встреч в «астанинском формате», и взаимодействие с курдами, и гуманитарные аспекты. Как заявляют официальные лица с обеих сторон, работа идет, и в конце этого года должна пройти встреча, где может быть подписан «солидный пакет документов».