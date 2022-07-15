Долой чадру: иранских женщин назвали «агентами Запада» Правозащитницы устроили «женскую революцию» и отказываются следовать исламскому «дресс-коду»

Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

«Я имею право решать, что я хочу носить, и не должна быть за это задержана», — такие подписи можно увидеть под многочисленными постами, которые публикуют в соцсетях пользовательницы из Ирана. В последние дни в Исламской Республике не стихают акции протестов женщин, выступающих против принудительного ношения хиджаба и любых других головных уборов. В этот раз широкая кампания развернулась именно на просторах интернета. Под хештегом #No2Hijab иранки выкладывают видео, на которых демонстративно снимают на улице платок или сопротивляются полицейским. За такую смелость девушки рискуют получить огромный штраф или вовсе оказаться за решеткой. При этом иранские власти обеспокоились не на шутку. В правительственных СМИ протестующих назвали «агентами Запада» и «враги ислама». Чего добиваются женщины и когда в Иране отменят платок?

Целомудрие вышло за рамки

Иранские женщины встряхнут клерикальный режим, сняв хиджабы и выйдя на улицы по всему Ирану, чтобы сказать #No2Hijab. Это женская революция. В Иране #ХодитьНенакрытыми — преступление. Иранские мужчины тоже присоединятся к нам, — написала иранская активистка Масих Алинеджад.

Именно такое воззвание прозвучало на просторах соцсетей в День хиджаба и целомудрия. Это традиционное шествие женщин, которые ежегодно, независимо от вероисповедания, облачаются в хиджаб или платок, таким образом поддерживая идеи терпимости и взаимоуважения разных культур. С каждым годом число участниц только росло, а государство еще больше финансировало проведение различных мероприятий и познавательных лекций об исламе, дабы укрепить религиозный дух в стране. А еще в этом году иранское государственное телевидение транслировало видео, на котором 13 женщин в зеленых хиджабах и длинных белых платьях танцуют под повествование сур из Корана, подчеркивая важность следования канонам ислама.

Однако некоторые иранки рискуют игнорировать исламский «дресс-код». В День хиджаба они попытались сорвать шествие, перетянув внимание на свою правозащитную акцию. Нашлись и мужчины, которые их поддержали.

У меня нет головного убора, который нужно снять. Но я выйду на улицу, чтобы поддержать и защитить женщин и дочерей моего народа, — пишут представители сильного пола.

На некоторых видеороликах видно, как активистки оставляют на улицах шарфы, выбрасывают их в мусорный бак или просто сжигают. Кроме того, они намеренно появляются в магазинах и общественном транспорте без головного убора. Некоторые просто рассказывают о своем личном опыте. Кадры «женского бунта» продолжают разлетаться по соцсетям. В поддержку иранских сестер выступили правозащитницы из Турции.

Национальный День хиджаба и целомудрия — это только предлог для того, чтобы нацелиться на женщин и начать новую волну репрессий против иранского народа, — заявили видные активистки, борющиеся за права женщин.

Иранские власти углядели в неповиновении происки недружественных стран. Информационное агентство Fars сообщило об аресте 11 июля нескольких «участников беспорядков», которые якобы получали помощь и финансирование из «западных источников». Некоторые СМИ писали об аресте Нахид Ширпише, матери девушки по имени Поуи Бахтиари, которая была застрелена иранскими силами безопасности еще во время протестов 2019 года. Во время этих протестов в Иране также задержаны известный активист Мостафа Таджзаде и несколько кинематографистов, среди которых известный режиссер Джафар Панахи.

Примечательно, что на законодательном уровне принудительного ношения хиджаба в Иране нет — обязателен только платок. И то он носит лишь символический характер. При этом еще недавно некоторые эксперты полагали, что совсем скоро произойдет либерализация и иранские власти станут снисходительнее. Но, судя по последним событиям, этого в ближайшее время ожидать не стоит.

Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Когда отменят платки?

Согласно иранскому исламскому закону, который был введен после революции 1979 года, все женщины и девочки старше девяти лет обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, дабы замаскировать все очертания тела и талии. На первых порах отказ подчиняться этому закону наказывался физическими расправами — 50 ударов плетью, а в некоторых провинциях за такое могут и камнями до смерти побить. Хотя с момента принятия положения прошло уже более 40 лет, эти правила остаются неизменными по сей день. Но стоит признать, что выполнение закона в большей степени зависит от того, какое сейчас правительство. Недавняя смена власти в Иране не особо порадовала иранских борцов за свободу.

Президент Исламской Республики Ибрагим Раиси поддержал важность закона о хиджабе, после чего принимаемые меры стали еще жестче. В феврале этого года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи постановил, что даже героини мультфильмов или анимационных фильмов должны носить хиджаб. А в этом месяце заместитель прокурора Мешхеда на северо-востоке Ирана запретил женщинам посещать офисы и банки или пользоваться метро, если они не носят хиджаб. Полиция регулярно преследует женщин, которые «демонстрируют свои волосы» и «неправильно» носят хиджаб. Так они пытаются бороться против «организованной пропаганды морального разложения в исламском обществе» и «безнравственности».

Сегодня некоторые заклятые враги Ирана и нашего религиозного народа стремятся пропагандировать безнравственность и непристойность в обществе. Решение этого вопроса требует тщательной работы, поэтому все ответственные органы власти должны уделять больше внимания этому вопросу и пытаться обнаружить врагов, пропагандирующих непристойность и безнравственность в обществе, — сказал глава судебной власти Ирана Голамхоссейн Мохсени Эджей.

Впрочем, недовольство иранских женщин продолжается далеко не первый год. У истоков «женской революции» стоит активистка Масих Алинеджад. В 2014 году она начала кампанию «Моя скрытая свобода», делясь фотографиями иранских женщин. За ней последовали протесты 2017 года, когда правозащитники требовали разрешить иранкам носить белые платки по средам. А в 2018 году женщины вышли на улицы Ирана, подкидывая свои хиджабы в воздух. По данным правозащитных групп, десятки женщин были заключены в тюрьму в Иране за их активность против принудительного ношения платков.