Официальное признание того, что авиалайнер Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) был сбит иранской ракетой, грозит вызвать проблемы у официального Тегерана. И речь не только о возможных «штрафных» мерах — ситуация может привести к тому, что международное сообщество заблокирует попытки Исламской Республики обновить своё вооружение.

Администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не знает, почему Boeing 737 потерпел крушение в день ответных ударов Корпуса стражей исламской революции по американским военным объектам в Ираке. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в эфире телеканала Fox News, что «видел лишь сообщения».

Я только могу сказать, что нам нужно докопаться до сути очень-очень быстро, — сказал Помпео. — Необходимо выяснить причины. Возможно, это техническая неисправность. Однако нам нужно знать, не было ли здесь чего-то более зловещего. Проводится расследование. Я надеюсь, что иранцы в полной мере будут сотрудничать.

Впрочем то, что официально не хотят говорить США, за них говорят их союзники. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава располагает информацией, полученной от спецслужб, что украинский авиалайнер вскоре после взлёта был сбит иранской ракетой класса «земля — воздух». При этом Трюдо отметил, что самолёт мог попасть под удар случайно. Канадский премьер провёл с украинским президентом Владимиром Зеленским телефонный разговор, в центре внимания которого была катастрофа под Тегераном — лидеры двух стран выразили соболезнования родным и близким погибших.

Они согласились тесно сотрудничать с тем, чтобы обеспечить проведение тщательного расследования по установлению причин катастрофы, — отмечается в сообщении пресс-службы главы кабмина Канады.

Иран, в свою очередь, резко осудил обвинения в том, что якобы ракеты его средств ПВО стали причиной крушения Boeing 737 под Тегераном. В частности официальный представитель правительства Исламской Республики Али Рабии выразил сожаление, что «психологическая манипуляция правительства США и тех, кто осознанно или неосознанно её поддерживает, только добавляет горя лишившимся родных». Он подчеркнул, что, настаивая на «ракетной» версии случившегося, США преследуют собственные цели.

Руководитель Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, в свою очередь, опроверг возможность ракетного удара по потерпевшему крушение самолёту. Правительство Ирана направило в адрес Международной организации гражданской авиации (ИКАО) официальное уведомление и предварительный отчёт о катастрофе самолёта МАУ.

ЗРК «Тор-М» Сергей Булкин/NEWS.ru

Наблюдатели допускают , что пассажирский лайнер мог быть сбит из ЗРК «Тор», который Россия продала иранской стороне в середине «нулевых», чем вызвала резкую критику США. Официальные выводы или уверенное заявление властей Украины по поводу того, что лайнер МАУ попал под удар зенитной ракеты, могут усложнить модернизацию и обновление иранских арсеналов, когда срок оружейного эмбарго ООН подойдёт к концу. По условиям договора, оружейное эмбарго в октябре 2020 года должен снять Совбез ООН, однако многие сомневаются в том, что это произойдёт с учётом права вето, которым обладает американская сторона, полностью отвергающая условия «ядерной сделки».

Иран мог рассчитывать только на Россию и Китай в деле модернизации и закупки вооружений и военной техники. В ноябре 2019 года Разведывательное управление Министерства обороны (РУМО) США выражало уверенность, что руководство Исламской Республики заинтересовано в приобретении у Москвы истребителей, танков, ЗРС С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». В докладе ведомства чётко отмечалось: Иран не сможет самостоятельно качественно улучшить парки и арсеналы указанной номенклатуры вооружений. В случае, если вина Исламской Республики за крушение лайнера будет признана, интригой будет то, согласится ли российская сторона обеспечить её вооружениями. Положительный ответ на этот вопрос будет означать новый повод для санкций в отношении Москвы.