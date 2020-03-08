https://static.news.ru/photo/b863d3c8-6113-11ea-b747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алаеддин/РИА Новости

Сирийские военные обнаружили химические вещества в городе Серакиб, свидетельствующие о подготовке террористами провокации. В одном из жилых домов был найден баллон с жидкостью и элементы средств химической защиты.

В ходе более тщательного досмотра было обнаружено взрывное устройство с подведёнными проводами, наше оборудование зафиксировало, что жёлтое вещество в ёмкости является химическим отравляющим веществом, — сообщает РИА Новости.

Сапёры оперативно обезвредили самодельное взрывное устройство.

Как ранее писал NEWS.ru, боевики, базирующиеся в Идлибе, пытались устроить провокацию с использованием химоружия. Об этом рассказали в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).