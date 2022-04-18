До последнего боевика: зачем Турция ввела войска в Ирак

Турция начала масштабную наступательную операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК). Министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что кампания преследует цель предотвратить трансграничные нападения леворадикальной группировки, которую Анкара считает угрозой своей национальной безопасности. Действия турецкой стороны могут стать раздражителем для Ирана, который видит в севере Ирака зону своих интересов. Признаки трений с Тегераном на днях открыто дали знать о себе в дипломатической среде.

Кампания на севере Ирака стартовала в ночь на 18 апреля. Акар, прибыв в расположение операционного штаба ВВС Турции в Анкаре, заявил , что авиация наносит удары по укрытиям, бункерам, туннелям и складам боеприпасов РПК. Позиции РПК также обстреливаются из крупнокалиберной артиллерии и самоходных орудий. Наступательные действия, в которых участвует спецназ, охватывают несколько районов в Ираке: это Метина, Зап и Авашин-Басьян.

Операция продолжается успешно и в соответствии с намеченными планами. В рамках первого этапа обеспечен контроль над всеми запланированными целями, — проинформировал глава оборонного ведомства.

Из высказываний Акара следует, что Анкара намерена вести боевые действия «до последнего боевика».

Турция в течение 40 лет продолжает борьбу с угрозой терроризма. Мы уважаем территориальную целостность и суверенитет дружественного и братского Ирака. Наша единственная цель — террористы, угрожающие границам Турции, — пояснил министр.

По его словам, решение о наступлении было принято после получения разведывательных данных, согласно которым РПК якобы замышляла крупномасштабную атаку на турецкие позиции.

Под знаменем ООН

Анкара не первый раз предпринимает радикальные меры по нейтрализации враждебных ей формирований на севере Ирака. В феврале Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении военно-воздушной операции «в соответствии с нормами международного права и статьёй 51 Устава ООН, предусматривающей неотъемлемое право государства прибегнуть к военной силе в рамках осуществления права на самооборону». Мероприятия включили не только иракскую, но и сирийскую территорию, где РПК демонстрирует параллельную активность.

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Были нанесены удары по убежищам, схронам, пещерам, туннелям, складам боеприпасов, а также по штабам и тренировочным лагерям боевиков, — рапортовало тогда оборонное ведомство республики.

В своём анализе Международная кризисная группа (Брюссель) отмечает: с каждым разом операции Турции против РПК становятся более масштабными по географическому охвату и более ориентированными на использование ВВС. По наблюдениям экспертов, в течение последних нескольких лет Анкара стала чаще полагаться на авиацию, включая свой парк продвинутых беспилотников. Это позволило сдержать тенденцию на расширение военного присутствия РПК. Впрочем, в ответ группировка стала укреплять отношения с своими ответвлениями в Сирии и Ираке, обращают внимание специалисты Международной кризисной группы. По их словам, леворадикальные боевики также расширили вербовку среди гражданских.

Аятоллы против

У Турции налажено взаимодействие с Демократической партией Курдистана (ДПК) — одной из наиболее влиятельных политических сил в Иракском Курдистане, а также с правительством этого автономного региона. Это даёт Анкаре возможность получать оперативную информацию о передвижениях РПК, а также обеспечивать безопасность районов, «очищенных» от боевиков.

В свою очередь командование РПК формирует тесные альянсы с теми военизированными группировками шиитского толка, которые близки к Ирану. Эти иррегулярные формирования претендуют на то, чтобы иметь свою зону влияния на севере Ирака. Попытки вытеснить их оттуда нередко приводили к резкому недовольству Исламской Республики. Не исключено, что новая операция Анкары создаст очередной раздражитель для Тегерана, жёстко реагирующего на любые попытки иностранных сил закрепиться в Иракском Курдистане.

Бойцы Рабочей партии Курдистана РИА Новости

Турция уже откровенно даёт понять, что рассматривает региональную политику иранцев как угрозу. Недавно в издании Turkeyscope, выходящем под эгидой Центра исследований Ближнего Востока и Африки имени Даяна Моше (Тель-Авивский университет), появилась статья . В ней посол республики в США Хасан Мурат Меркан заметил, что катализатором «оттепели» в отношениях между его страной и Израилем стал одинаковый взгляд на региональные вызовы.

Борьба со злонамеренными субъектами и их деятельностью в нашем регионе является особой областью, требующей усиленной координации. Турецко-израильское партнёрство будет эффективным для дальнейшего сдерживания дестабилизирующих движений на Ближнем Востоке и в Северной Африке, — отметил глава дипмиссии.