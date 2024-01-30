«До полной победы»: премьер Израиля об исходе военной операции в Газе Нетаньяху: операция в Газе продлится до уничтожения ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем, военная операция в анклаве будет идти до полной победы, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Так он высказался о сообщении о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС, передает ТАСС.

Я слышу заявления о разного рода сделках, поэтому хочу прояснить: мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей, что означает уничтожение ХАМАС, возвращение всех наших заложников и обеспечение гарантии того, что со стороны Газы больше не будет исходить угроза для Израиля. Мы не выведем Армию обороны Израиля из сектора Газа и не освободим тысячи террористов, — сказал он.

По словам израильского премьера, ведущиеся в секторе Газа боевые действия — это не «очередной раунд, не еще один обмен ударами, не очередная операция». Итогом этой войны, по его словам, должна быть «абсолютная победа» Израиля над палестинскими бойцами.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Израиль могут временно прекратить боевые действия в секторе Газа на время священного для мусульман праздника Рамадан с 11 марта по 9 апреля. Как стало известно, во время перемирия планируется освободить порядка 30 пленных граждан Израиля, включая детей и женщин в обмен на 100 заключенных в израильских тюрьмах палестинцев. Также планируется увеличить поток гуманитарной помощи в Газу.