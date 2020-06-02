Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) могут уйти из орбиты влияния американского руководства. За последнее время аравийская монархия значительно сократила дистанцию с основным геополитическим соперником Америки — Китаем. Чиновники администрации президента Дональда Трампа теперь видят в Персидском заливе «передовую» китайской политической экспансии. Есть страхи, что отношения Пекина и Абу-Даби могут стать альтернативой связям с США.

Важным индикатором состояния двусторонних отношений стал отказ американского посольства в ОАЭ от предложения помочь с тестированием на коронавирус нового типа. Как сообщил источник британской газеты Financial Times, инициатива Абу-Даби была вежливо отклонена из-за его укрепившегося за последние месяцы сотрудничества с Пекином в сфере здравоохранения и сомнений американцев в сохранности данных.

ОАЭ — это передовая растущего влияния Китая, — говорит собеседник Financial Times. — В прошлом США делали ОАЭ предупреждения, но теперь американцы напирают на них из-за этих отношений.

В конце марта на территории Эмиратов был открыт центр по тестированию на COVID-19, в создании которого приняли участие компания BGI, лидер Китая в области генетического секвенирования, и эмиратское технологическое предприятие G42, имеющее связи с правящей семьёй Абу-Даби. В американском посольстве подозревают, что это сотрудничество не обещает ничего хорошего.

Задолго до кризиса вокруг коронавируса нового типа Вашингтон предостерегал страны Персидского залива, что расширение партнёрства с китайским частным сектором может поставить под угрозу десятилетия совместной работы в области безопасности. Китай заключил соглашения о стратегическом партнёрстве со всеми государствами Персидского залива, кроме Бахрейна.

На ранних этапах эпидемии Эмираты сами отправляли КНР медицинские принадлежности, однако ситуация изменилась, когда Пекину удалось стабилизировать обстановку с заболеваемостью внутри страны. Он сам превратился в поставщика медицинских товаров — от масок до аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Его гуманитарная деятельность расширялась и росла.

Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

В экспертной среде считают, что аравийским монархиям и Пекину недалеко до тесного военного партнёрства. Доцент Университета Заида в Абу-Даби Джонатан Фултон считает, что Пекин начал «грызть края» тех сфер, где американцы не могут удовлетворить запросы своих союзников в Персидском заливе. Например, после того как Америка перестала поставлять современные боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в Саудовскую Аравию и Эмираты, они купили китайские дроны, отмечает аналитик.

Эксперты даже фиксируют рекордный всплеск интереса китайцев к нефти из ОАЭ: в первом квартале этого года объём импорта вырос почти вдвое. Вполне вероятно, что после окончания коронакризиса это партнёрство будет продолжено.

С учётом того, что ситуация с распространением инфекции создала глубокие линии фронта между Вашингтоном и Пекином, аравийским столицам стало практически невозможно балансировать между двумя геополитическими соперниками и вырабатывать позицию нейтралитета. Долгое время страны Персидского залива считались частью американской архитектуры безопасности на Ближнем Востоке, однако недавнее решение администрации Дональда Трампа сократить военное присутствие в Саудовской Аравии заставило усомниться в незыблемости контуров тех альянсов, которые формировались в регионе годами. Источники Financial Times утверждают, что недавний поворот ОАЭ к Китаю рискует лишить аравийскую монархию «долгосрочных стратегических отношений» с американцами. Это означает, что вскоре Вашингтон может снова заявить о сокращении своих обязательств — на этот раз перед Эмиратами.