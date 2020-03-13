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МИД Ирака вызвал официальных представителей США и Великобритании после авиаударов Пентагона по военным объектам республики. Операция унесла жизни шестерых человек.

Ведомство организовало срочное заседание, чтобы обсудить возможные меры из-за акции Вашингтона, передаёт РИА Новости.

12 марта 2020 года самолёты ВВС США нанесли удары по базе иракского народного ополчения аль-Хашд аш-Шааби, размещённой в районе деревни аль-Хурай у границы Сирии с Ираком.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двое американцев и один британский солдат погибли после ракетного обстрела военной базы Таджи в пригороде иракской столицы. Не менее одиннадцати военнослужащих НАТО ранены. Атакующие использовали 15 ракет от советской реактивной установки «Катюша». Военные не знают, кто стоит за обстрелом.